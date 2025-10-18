Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы на ЖКУ для ветеранов — как подать упрощенное заявление

Льготы на ЖКУ для ветеранов — как подать упрощенное заявление

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 19:10
обновлено: 19:05
Коммунальные льготы в Украине - как ветеранам войны подать упрощенное заявление для оформления скидки
Человек проверяет платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане получают льготы на оплату коммунальных услуг. Оформить скидку могут, например, ветераны войны.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области рассказали, как ветеранам подать заявление на коммунальные льготы по упрощенной процедуре.

Реклама
Читайте также:

Кто может оформить льготы

Это могут сделать ветераны войны, а именно:

  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • участники боевых действий (УБД);
  • участники войны.

Упрощенное заявление на получение льгот предусматривает, что человек предоставляет меньший объем информации, ведь сбор данных осуществляется, в частности, путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Кроме самого ветерана, подать упрощенное заявление на назначение льгот могут члены его семьи:

  • муж или жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные людьми с инвалидностью с детства II группы;
  • человек, который живет вместе с гражданином с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что человек с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке.

Заявление подается в сервисном центре ПФУ. Также его можно отправить по почте или оформить онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подать упрощенное заявление для получения льгот на коммуналку

Для этого претенденты на льготы должны:

  • открыть вебпортал ПФУ и авторизоваться, используя квалифицированную электронную подпись;
  • в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • прочитать информацию в новом окне и нажать "Продолжить";
  • в следующем поле выбрать опцию "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";
  • заполнить онлайн-форму: указать, кто подает заявление, общую информацию о льготнике (паспортные данные и адрес), добавить документы о льготах, информацию о банковских реквизитах и т.д;
  • добавить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу;
  • проверить данные сформированного заявления и отправить в Фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

О том, примут ли вашу заявку, можно узнать на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Ранее сообщалось, что с октября 2025 года льготы на оплату коммунальных услуг для УБД расширили. Узнавайте также, о каких социальных гарантиях известно не всем УБД.

коммунальные услуги ветераны льготы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации