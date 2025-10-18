Коммунальные льготы в Украине - как ветеранам войны подать упрощенное заявление для оформления скидки

Человек проверяет платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане получают льготы на оплату коммунальных услуг. Оформить скидку могут, например, ветераны войны.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области рассказали, как ветеранам подать заявление на коммунальные льготы по упрощенной процедуре.

Кто может оформить льготы

Это могут сделать ветераны войны, а именно:

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий (УБД);

участники войны.

Упрощенное заявление на получение льгот предусматривает, что человек предоставляет меньший объем информации, ведь сбор данных осуществляется, в частности, путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Кроме самого ветерана, подать упрощенное заявление на назначение льгот могут члены его семьи:

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признанные людьми с инвалидностью с детства II группы;

человек, который живет вместе с гражданином с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что человек с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке.

Заявление подается в сервисном центре ПФУ. Также его можно отправить по почте или оформить онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подать упрощенное заявление для получения льгот на коммуналку

Для этого претенденты на льготы должны:

открыть вебпортал ПФУ и авторизоваться, используя квалифицированную электронную подпись;

в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

прочитать информацию в новом окне и нажать "Продолжить";

в следующем поле выбрать опцию "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

заполнить онлайн-форму: указать, кто подает заявление, общую информацию о льготнике (паспортные данные и адрес), добавить документы о льготах, информацию о банковских реквизитах и т.д;

добавить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу;

проверить данные сформированного заявления и отправить в Фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

О том, примут ли вашу заявку, можно узнать на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Ранее сообщалось, что с октября 2025 года льготы на оплату коммунальных услуг для УБД расширили. Узнавайте также, о каких социальных гарантиях известно не всем УБД.