Пільги на комуналку для ветеранів — як подати спрощену заяву

Дата публікації: 18 жовтня 2025 19:10
Оновлено: 19:05
Комунальні пільги в Україні — як ветеранам війни подати спрощену заяву для оформлення знижки
Людина перевіряє платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни отримують пільги на оплату комунальних послуг. Оформити знижку можуть, наприклад, ветерани війни. 

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Закарпатській області розповіли, як ветеранам подати заяву на комунальні пільги за спрощеною процедурою. 

Хто може оформити пільги

Це можуть зробити ветерани війни, а саме:

  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій (УБД);
  • учасники війни.

Спрощена заява на отримання пільг передбачає, що людина надає менший обсяг інформації, адже збір даних здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на призначення пільг можуть члени його родини:

  • чоловік або дружина;
  • непрацездатні батьки;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
  • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Заява подається у сервісному центрі ПФУ. Також її можна надіслати поштою або оформити онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. 

Як подати спрощену заяву для отримання пільг на комуналку

Для цього претенденти на пільги повинні: 

  • відкрити вебпортал ПФУ та авторизуватися, використовуючи кваліфікований електронний підпис;
  • в особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • прочитати інформацію у новому вікні та натиснути "Продовжити";
  • у наступному полі обрати опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання йому пільг за експериментальним проєктом";
  • заповнити онлайн-форму: зазначити особу, що подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговика (паспортні дані та адресу), додати документи про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо;
  • додати скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. 
  • перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

Про те, чи приймуть вашу заявку, можна дізнатися на сайті ПФУ у  розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року пільги на оплату комунальних послуг для УБД розширили. Дізнавайтесь також, про які соціальні гарантії відомо не усім УБД.  

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
