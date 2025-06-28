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Главная Финансы Льготы и деньги для многодетных семей — что нового в 2025 году

Льготы и деньги для многодетных семей — что нового в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:08
Многодетные семьи в Украине — как их поддерживает государство
Многодетная семья. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о помощи многодетным семьям Какие льготы предоставляют многодетным семьям Каким семьям предоставляют статус многодетных в 2025 году

Когда семью в Украине признают многодетной, тогда государство начинает обеспечивать ее денежной помощью. К тому же каждая многодетная семья может рассчитывать на различные льготы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Подробнее о помощи многодетным семьям

Многодетные семьи могут оформить социальные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. Помощь регулируется статьей 13 Закона об охране детства. В 2025 году размер помощи находится на уровне 2,1 тыс. гривен, которые выплачивают ежемесячно.

Финансовая помощь будет предоставляться после того, как один из родителей подаст заявление. Это можно сделать в любое время, но самое главное - до достижения ребенком шести лет.

Какие льготы предоставляют многодетным семьям

У них есть право получить скидку 50% на оплату:

  • квартиры и отопления (21 кв.м общей площади на каждого члена семьи и 10,5 кв.м на семью);
  • других коммунальных услуг, например стоимости баллонного газа для плиты;
  • отопления жидким или твердым топливом, если в доме, где живет многодетная семья не обустроено централизованное отопление;
  • стационарного телефона (а также внеочередное его установление).

Важно знать, что государство предоставит эти льготы только в том случае, если совокупный доход семьи не будет больше установленного законом уровня.

Также многодетным семьям предоставляют жилье в соответствии с законом О жилищном фонде социального назначения:

  • вне очереди получить квартиру или дом могут семьи с пятью или более детьми и при одновременном появлении на свет трех и более детей;
  • в первую очередь — многодетные родители-одиночки или при рождении в семье двойни.

Каким семьям предоставляют статус многодетных в 2025 году

Его могут получить семьи, которые воспитывают трех или более детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Статус "многодетная семья" также определяется по следующим критериям:

  • усыновленные дети;
  • дети одного из супругов от предыдущего брака, проживающие вместе с новой семьей своего отца или матери;
  • совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по дневной форме получения образования и проживающие вместе с родителями.

Ранее стало известно, что немецкое правительство планирует повысить размер детского пособия Kindergeld для миллионов семей, в том числе украинских. Обновление выплат может произойти в 2026 году. Узнавайте также, какие есть виды социальных пособий на детей в этом году.

выплаты дети семья социальная помощь денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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