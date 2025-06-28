Багатодітні сім'ї в Україні — як їх підтримує держава

Багатодітна сім'я. Фото: УНІАН

Коли родину в Україні визнають багатодітною, тоді держава починає забезпечувати її грошовою допомогою. До того ж кожна багатодітна сім'я може розраховувати на різноманітні пільги.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Детальніше про допомогу багатодітним сім'ям

Багатодітні родини можуть оформити соціальні виплати на третю та кожну наступну дитину віком до шести років. Допомога регулюється статтею 13 Закону Про охорону дитинства. У 2025 році розмір допомоги перебуває на рівні 2,1 тис. гривень, які виплачують щомісяця.

Фінансова допомога надаватиметься після того, як один із батьків подасть заяву. Це можна зробити будь-коли, але найголовніше — до досягнення дитиною шести років.

Які пільги надають багатодітним сім'ям

У них є право отримати знижку 50% на оплату:

квартири та опалення (21 кв.м загальної площі на кожного члена сім’ї та 10,5 кв.м на родину);

інших комунальних послуг, наприклад вартості балонного газу для плити;

опалення рідким чи твердим паливом, якщо в будинку, де мешкає багатодітна сім’я не облаштоване централізоване опалення;

стаціонарного телефону (а також позачергове його встановлення).

Важливо знати, що держава надасть ці пільги лише в тому разі, якщо сукупний дохід родини не буде більшим за встановленим законом рівня.

Також багатодітним сім'ям надають житло відповідно до закону Про житловий фонд соціального призначення:

позачергово отримати квартиру чи будинок можуть сім’ї з п'ятьма чи більше дітьми та при одночасній появі на світ трьох і більше дітей;

першочергово – багатодітні батьки-одинаки або при народженні у родини двійні.

Яким сім'ям надають статус багатодітних у 2025 році

Його можуть отримати сім’ї, які виховують трьох або більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Статус "багатодітна сім'я" також визначається за наступними критеріями:

всиновлені діти;

діти одного з подружжя від попереднього шлюбу, що проживають разом із новою сім’єю свого батька або матері;

повнолітні діти віком до 23 років, що навчаються за денною формою отримання освіти і проживають разом із батьками.

Раніше стало відомо, що німецький уряд планує підвищити розмір дитячої допомоги Kindergeld для мільйонів родин, в тому числі українських. Оновлення виплат може відбутися у 2026 році. Дізнавайтесь також, які є види соціальних допомог на дітей цього року.