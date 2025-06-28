Багатодітні сім'ї в Україні — як їх підтримує держава

Пільги й гроші для багатодітних сімей — що змінилося у 2025
Коли родину в Україні визнають багатодітною, тоді держава починає забезпечувати її грошовою допомогою. До того ж кожна багатодітна сім'я може розраховувати на різноманітні пільги.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Детальніше про допомогу багатодітним сім'ям
Багатодітні родини можуть оформити соціальні виплати на третю та кожну наступну дитину віком до шести років. Допомога регулюється статтею 13 Закону Про охорону дитинства. У 2025 році розмір допомоги перебуває на рівні 2,1 тис. гривень, які виплачують щомісяця.
Фінансова допомога надаватиметься після того, як один із батьків подасть заяву. Це можна зробити будь-коли, але найголовніше — до досягнення дитиною шести років.
Які пільги надають багатодітним сім'ям
У них є право отримати знижку 50% на оплату:
- квартири та опалення (21 кв.м загальної площі на кожного члена сім’ї та 10,5 кв.м на родину);
- інших комунальних послуг, наприклад вартості балонного газу для плити;
- опалення рідким чи твердим паливом, якщо в будинку, де мешкає багатодітна сім’я не облаштоване централізоване опалення;
- стаціонарного телефону (а також позачергове його встановлення).
Важливо знати, що держава надасть ці пільги лише в тому разі, якщо сукупний дохід родини не буде більшим за встановленим законом рівня.
Також багатодітним сім'ям надають житло відповідно до закону Про житловий фонд соціального призначення:
- позачергово отримати квартиру чи будинок можуть сім’ї з п'ятьма чи більше дітьми та при одночасній появі на світ трьох і більше дітей;
- першочергово – багатодітні батьки-одинаки або при народженні у родини двійні.
Яким сім'ям надають статус багатодітних у 2025 році
Його можуть отримати сім’ї, які виховують трьох або більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Статус "багатодітна сім'я" також визначається за наступними критеріями:
- всиновлені діти;
- діти одного з подружжя від попереднього шлюбу, що проживають разом із новою сім’єю свого батька або матері;
- повнолітні діти віком до 23 років, що навчаються за денною формою отримання освіти і проживають разом із батьками.
Раніше стало відомо, що німецький уряд планує підвищити розмір дитячої допомоги Kindergeld для мільйонів родин, в тому числі українських. Оновлення виплат може відбутися у 2026 році. Дізнавайтесь також, які є види соціальних допомог на дітей цього року.
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