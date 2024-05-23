Льготы в 2024 году — какие преимущества при трудоустройстве имеют ветераны

Украинский военный. Фото: lexinform

Украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую помощь могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.

Об этом рассказали в Украинском ветеранском фонде.

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Какие гарантии предоставляет государство ветеранам

Согласно опросу, большинство ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь, намерены работать на прежней работе. Еще 16,6% опрошенных заявили, что не планируют возвращаться на старую работу, 32% — затрудняются с ответом.

В любом случае государство гарантирует поддержку ветеранам и ряд преимуществ в сфере занятости и трудоустройства. А именно:

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты, независимо от трудового стажа работы;

выплату работающим гражданам, имеющим инвалидность, пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в течение календарного года, пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, учитывая проезд в обе стороны в случае, если на лечение не хватает ежегодного/дополнительного отпуска;

предоставление очередного ежегодного отпуска в удобное время, дополнительного отпуска с сохранением зарплаты сроком 14 календарных дней ежегодно;

в случае сокращения работников, ветераны будут иметь преимущественное право остаться на рабочем месте;

право на внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Ваучеры на переквалификацию

Также ветеранам и ветеранкам предоставляют возможность использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. А именно:

переподготовка по новой рабочей профессии;

подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра/магистра, полученного по другой специальности;

подготовка на следующем уровне образования, кроме третьего (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровня высшего образования, специализации и повышения квалификации в образовательных учреждениях или в компании.

Предоставление соответствующих услуг будет координироваться Государственным центром занятости.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство обороны официально внедряет дополнительные выплаты для военнослужащих, находящихся на передовой. Согласно новому распоряжению, участвующие в боевых действиях военные будут получать дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен.

Также мы писали, что украинским военным предоставят дополнительные отпуска за уничтожение российской техники. Больше всего дают за уничтоженный корабль или самолет врага.