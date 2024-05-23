Льготы в 2024 году — какие преимущества при трудоустройстве имеют ветераны

Льготы для ветеранов — какие условия при трудоустройстве
Украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую помощь могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.
Об этом рассказали в Украинском ветеранском фонде.
Какие гарантии предоставляет государство ветеранам
Согласно опросу, большинство ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь, намерены работать на прежней работе. Еще 16,6% опрошенных заявили, что не планируют возвращаться на старую работу, 32% — затрудняются с ответом.
В любом случае государство гарантирует поддержку ветеранам и ряд преимуществ в сфере занятости и трудоустройства. А именно:
- выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты, независимо от трудового стажа работы;
- выплату работающим гражданам, имеющим инвалидность, пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в течение календарного года, пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, учитывая проезд в обе стороны в случае, если на лечение не хватает ежегодного/дополнительного отпуска;
- предоставление очередного ежегодного отпуска в удобное время, дополнительного отпуска с сохранением зарплаты сроком 14 календарных дней ежегодно;
- в случае сокращения работников, ветераны будут иметь преимущественное право остаться на рабочем месте;
- право на внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Ваучеры на переквалификацию
Также ветеранам и ветеранкам предоставляют возможность использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. А именно:
- переподготовка по новой рабочей профессии;
- подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра/магистра, полученного по другой специальности;
- подготовка на следующем уровне образования, кроме третьего (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровня высшего образования, специализации и повышения квалификации в образовательных учреждениях или в компании.
Предоставление соответствующих услуг будет координироваться Государственным центром занятости.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство обороны официально внедряет дополнительные выплаты для военнослужащих, находящихся на передовой. Согласно новому распоряжению, участвующие в боевых действиях военные будут получать дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен.
Также мы писали, что украинским военным предоставят дополнительные отпуска за уничтожение российской техники. Больше всего дают за уничтоженный корабль или самолет врага.
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