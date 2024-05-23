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Льготы для ветеранов — какие условия при трудоустройстве

23 мая 2024 07:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Льготы в 2024 году — какие преимущества при трудоустройстве имеют ветераны
Украинский военный. Фото: lexinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую помощь могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.

Об этом рассказали в Украинском ветеранском фонде.

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Согласно опросу, большинство ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь, намерены работать на прежней работе. Еще 16,6% опрошенных заявили, что не планируют возвращаться на старую работу, 32% — затрудняются с ответом.

В любом случае государство гарантирует поддержку ветеранам и ряд преимуществ в сфере занятости и трудоустройства. А именно:

  • выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты, независимо от трудового стажа работы;
  • выплату работающим гражданам, имеющим инвалидность, пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в течение календарного года, пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, учитывая проезд в обе стороны в случае, если на лечение не хватает ежегодного/дополнительного отпуска;
  • предоставление очередного ежегодного отпуска в удобное время, дополнительного отпуска с сохранением зарплаты сроком 14 календарных дней ежегодно;
  • в случае сокращения работников, ветераны будут иметь преимущественное право остаться на рабочем месте;
  • право на внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Ваучеры на переквалификацию

Также ветеранам и ветеранкам предоставляют возможность использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. А именно:

  • переподготовка по новой рабочей профессии;
  • подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра/магистра, полученного по другой специальности;
  • подготовка на следующем уровне образования, кроме третьего (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровня высшего образования, специализации и повышения квалификации в образовательных учреждениях или в компании.

Предоставление соответствующих услуг будет координироваться Государственным центром занятости.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство обороны официально внедряет дополнительные выплаты для военнослужащих, находящихся на передовой. Согласно новому распоряжению, участвующие в боевых действиях военные будут получать дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен.

Также мы писали, что украинским военным предоставят дополнительные отпуска за уничтожение российской техники. Больше всего дают за уничтоженный корабль или самолет врага.

работа
ветераны
военные
льготы
социальная помощь

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