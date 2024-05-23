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Пільги для ветеранів — які умови при працевлаштуванні

23 травня 2024 07:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пільги у 2024 році — які переваги при працевлаштуванні мають ветерани
Український військовий. Фото: lexinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українське законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати Захисники й Захисниці у 2024 році.

Про це розповіли в Українському ветеранському фонді.

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Які гарантії надає держава ветеранам

Згідно з опитуванням, більшість ветеранів, які повертаються в цивільне життя, мають намір працювати на колишній роботі. Ще 16,6% опитаних заявили, що не планують повертатися на стару роботу, 32% — вагаються.

У будь-якому випадку держава гарантує надання підтримки ветеранам та низки переваг у сфері зайнятості та працевлаштування. А саме:

  • виплату допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від трудового стажу роботи;
  • виплату працюючим громадянам, які мають інвалідність, допомоги з тимчасової непрацездатності до чотирьох місяців підряд або до п'яти місяців упродовж календарного року, допомоги з державного соціального страхування за весь період перебування в санаторії, ураховуючи проїзд в обидва боки у разі, коли на лікування не вистачає щорічної/додаткової відпустки;
  • надання чергової щорічної відпустки в обраний зручний час,  додаткової відпустки зі збереженням зарплати терміном 14 календарних днів щороку;
  • у разі скорочення працівників, ветерани матимуть переважне право залишитись на робочому місці;
  • право на позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Ваучери на перекваліфікацію

Також ветеранам та ветеранкам надають можливість скористатися ваучерами для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці. А саме:

  • перепідготовка за новою робітничою професією;
  • підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/магістра, здобутого за іншою спеціальністю;
  • підготовка на наступному рівні освіти, окрім третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти, спеціалізації та отримання підвищення кваліфікації в освітніх закладах чи у компанії.

Надання відповідних послуг координуватиме Державний центр зайнятості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство оборони офіційно впроваджує додаткові виплати для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Згідно з новим розпорядженням, військові, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень.

Також ми писали, що українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки. Найбільше дають за знищений корабель чи літак ворога.

робота
ветерани
військові
пільги
соціальна допомога

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