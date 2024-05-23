Пільги у 2024 році — які переваги при працевлаштуванні мають ветерани

Український військовий. Фото: lexinform

Українське законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати Захисники й Захисниці у 2024 році.

Про це розповіли в Українському ветеранському фонді.

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Які гарантії надає держава ветеранам

Згідно з опитуванням, більшість ветеранів, які повертаються в цивільне життя, мають намір працювати на колишній роботі. Ще 16,6% опитаних заявили, що не планують повертатися на стару роботу, 32% — вагаються.

У будь-якому випадку держава гарантує надання підтримки ветеранам та низки переваг у сфері зайнятості та працевлаштування. А саме:

виплату допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від трудового стажу роботи;

виплату працюючим громадянам, які мають інвалідність, допомоги з тимчасової непрацездатності до чотирьох місяців підряд або до п'яти місяців упродовж календарного року, допомоги з державного соціального страхування за весь період перебування в санаторії, ураховуючи проїзд в обидва боки у разі, коли на лікування не вистачає щорічної/додаткової відпустки;

надання чергової щорічної відпустки в обраний зручний час, додаткової відпустки зі збереженням зарплати терміном 14 календарних днів щороку;

у разі скорочення працівників, ветерани матимуть переважне право залишитись на робочому місці;

право на позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Ваучери на перекваліфікацію

Також ветеранам та ветеранкам надають можливість скористатися ваучерами для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці. А саме:

перепідготовка за новою робітничою професією;

підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/магістра, здобутого за іншою спеціальністю;

підготовка на наступному рівні освіти, окрім третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти, спеціалізації та отримання підвищення кваліфікації в освітніх закладах чи у компанії.

Надання відповідних послуг координуватиме Державний центр зайнятості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство оборони офіційно впроваджує додаткові виплати для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Згідно з новим розпорядженням, військові, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень.

Також ми писали, що українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки. Найбільше дають за знищений корабель чи літак ворога.