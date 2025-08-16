Жилищные льготы для участников боевых действий — что доступно в августе

Платежка и купюра в 500 гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство предоставляет ветеранам льготы и социальные гарантии, в частности на жилье и коммунальные услуги. Оформить поддержку можно и в августе 2025 года.

Подробнее о скидках на коммуналку для УБД

Ветеранам и военным, которые получили удостоверение УБД, продолжают предоставлять скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди них:

75% скидки на квартирную плату в пределах действующих законодательных норм (21 кв.м общей площади на каждое лицо, постоянно проживающее в помещении и имеющее право на льготы, а также дополнительно 10,5 кв.м на семью);

75% скидки на коммуналку (электроэнергия, водо- и газоснабжение и т.д.);

75% скидки на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Если в семье участника боевых действий есть только нетрудоспособные люди, то скидка будет в двойном размере на нормативную отапливаемую площадь (42 кв.м на каждого человека со льготами плюс 21 кв.м на семью). Еще участникам боевых действий предоставляют право на внеочередное пользование услугами связи и установление стационарных телефонов. Оплата является следующей:

20% от тарифа — за основные работы;

50% — за дополнительные услуги;

размер абонементной платы составляет 50% от утвержденной стоимости.

Жилищные льготы для УБД

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" гарантирует участникам боевых действий поддержку, если они захотят улучшить свои жилищные условия. Речь идет о гражданах, которые имеют значительную выслугу лет.

Например, те, кто посвятил армии 17 лет своей жизни, получают земельный участок в сельской местности на котором могут начать строительство. А люди с выслугой более 20 лет имеют право взять кредит для строительства или покупки жилья сроком до 20 лет. Среди других льгот, которые доступны для участников боевых действий:

право на первоочередной отвод участков для садоводства и огородничества;

право на первоочередной ремонт жилья, а также обеспечение его топливом;

помощь в присоединении жилья к инженерным сетям и коммуникациям;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства.

Едва ли не самая важная льгота — получить квартиру или денежную компенсацию для покупки жилого помещения. УБД получают ключи от собственного жилья через два года после того, как встанут на квартирный учет.

