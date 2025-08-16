Відео
Головна Фінанси Пільги для УБД у серпні — які знижки доступні військовим

Пільги для УБД у серпні — які знижки доступні військовим

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 11:00
Житлові пільги для учасників бойових дій — що доступно у серпні
Платіжка і купюра в 500 гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава надає ветеранам пільги та соціальні гарантії, зокрема на житло та комунальні послуги. Оформити підтримку можна й у серпні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Детальніше про знижки на комуналку для УБД 

Ветеранам та військовим, які отримали посвідчення УБД, продовжують надавати знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Серед них:

  • 75% знижки на квартирну плату в межах чинних законодавчих норм (21 кв.м загальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у приміщенні та має право на пільги, а також додатково 10,5 кв.м на сім'ю);
  • 75% знижки на комуналку (електроенергія, водо- та газопостачання тощо);
  • 75% знижки на скраплений балонний газ для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

Якщо в родині учасника бойових дій є лише непрацездатні люди, то знижка буде у подвійному розмірі на нормативну опалювальну площу (42 кв.м на кожну особу з пільгами плюс 21 кв.м на сім'ю). Ще учасникам бойових дій надають право на позачергове користування послугами зв’язку і встановлення стаціонарних телефонів. Оплата є наступною:

  • 20% від тарифу — за основні роботи;
  • 50% — за додаткові послуги; 
  • розмір абонементної плати становить 50% від затвердженої вартості.

Житлові пільги для УБД

Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" гарантує учасникам бойових дій підтримку, якщо вони захочуть покращити свої житлові умови. Йдеться про громадян, які мають значну вислугу років.

Наприклад ті, хто присвятив війську 17 років свого життя, отримують земельну ділянку у сільській місцевості на якій можуть розпочати будівництво. Натомість люди з вислугою понад 20 років мають право узяти кредит для будівництва чи купівлі житла строком до 20 років. Серед інших пільг, які доступні  для учасників бойових дій:

  • право на першочергове відведення ділянок для садівництва і городництва;
  • право на першочерговий ремонт житла, а також забезпечення його паливом;
  • допомогу в приєднання оселі до інженерних мереж і комунікацій;
  • першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва.

Чи не найважливіша пільга — отримати квартиру чи грошову компенсацію для купівлі житлового приміщення. УБД отримують ключі від власного помешкання за два роки після того, як встануть на квартирний облік. 

Раніше ми розповідали, як військовослужбовцям зареєструватися у черзі, щоб отримати квартиру, та які документи потрібно для цього зібрати. 

Нагадаємо також, що УБД можуть отримувати більшу пенсію, якщо їхній стаж перевищує встановлену норму. Однак розрахунок надбавки відбувається з певними нюансами.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
