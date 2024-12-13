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Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

13 декабря 2024 11:55
Ксения Симонова - Редактор
Льготы для УБД — кто должен переоформить в 2025 году
Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Участникам боевых действий (УБД) необходимо переоформить льготы на жилищно-коммунальные услуги в январе 2025 года. Такое требование коснется только части из них.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.

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К Пенсионному фонду обратились граждане с вопросом, возобновятся ли автоматически с нового года льготы, ранее предназначенные для участников боевых действий.

Представители ПФУ рассказали, что в целом для всех УБД льготы будут продлены, если не было изменений в обстоятельствах, влияющих на их предоставление и размер. Новое заявление необходимо подать, если изменились:

  • адрес проживания льготника;
  • состав семьи УБД;
  • категория льготника;
  • список коммунальных услуг.

"В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник предоставляет ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление", — пояснили в фонде.

В то же время для оформления льготы на приобретение твердого топлива заявление необходимо подавать ежегодно. Таким образом, для получения вышеупомянутой льготы на 2025 год УБД необходимо обратиться за назначением в течение следующего года, добавили в ПФУ.

Какие льготы для УБД на услуги ЖКХ

Вопрос предоставления права для участников боевых действий на льготы прописан в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно ему, для УБД доступны следующие льготы:

  • на квартплату;
  • природный газ;
  • электроэнергию;
  • твердое топливо и газ.

По закону, действуют следующие нормативы для участников боевых действий:

  • 75% скидку предоставляют на квартплату (в случае площади, не превышающей 21 кв. м на одного человека и 10,5 кв. м на семью). Если норма превышена, то дадут скидку только на соответствующую часть;
  • 75% скидку гарантируют на природный газ, электроэнергию и другие услуги, сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в рамках средних норм потребления (100% скидку для лиц с инвалидностью);
  • 75% скидку предоставляют на топливо для проживающих в домах, где отсутствует централизованное отопление, в рамках норм.

Подать заявку на получение льгот можно следующими способами:

  • отправив документы по почте;
  • лично через сервисный центр ПФУ;
  • через портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • через мобильное приложение "Дія" с помощью е-подписи.

Напомним, в 2025 году в Украине будут действовать соцгарантии как для защитников страны, так и их семей. В частности, на поддержку могут рассчитывать жены участников боевых действий.

Также мы писали, что государство оказывает финпомощь семьям военных, погибших на фронте. В частности, близкие погибшего имеют право на его невыплаченное денежное обеспечение.

коммунальные услуги ЖКХ ПФУ льготы УБД

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