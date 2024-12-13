Пільги для УБД — хто мусить переоформити у 2025 році

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Учасникам бойових дій (УБД) необхідно переоформити пільги на житлово-комунальні послуги у січні 2025 року. Така вимога торкнеться тільки частини з них.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ) у соцмережі Facebook.

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До Пенсійного фонду звернулися громадяни із запитанням, чи поновляться автоматично з нового року пільги, раніше призначені для учасників бойових дій.



Представники ПФУ розповіли, що загалом для всіх УБД пільги будуть продовжені, якщо не було змін в обставинах, що впливають на їх надання та розмір. Нову заяву необхідно подати, якщо змінились:

адреса проживання пільговика;

склад родини УБД;

категорія пільговика;

перелік комунальних послуг.

"У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик надає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву", — пояснили у фонді.

Водночас, для оформлення пільги на придбання твердого палива заяву необхідно подавати щороку. Таким чином, для отримання вищезазначеної пільги на 2025 рік УБД необхідно звернутися за призначенням протягом наступного року, додали в ПФУ.

Які є пільги для УБД на послуги ЖКГ

Питання надання права для учасників бойових дій на пільги прописане у законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з ним, для УБД доступні такі пільги:

на квартплату;

природний газ;

електроенергію;

тверде паливо та балонний газ.

За законом, діють такі нормативи для учасників бойових дій:

75% знижку надають на квартплату (у разі площі, що не перевищує 21 кв. м на одну людину та 10,5 кв. м на сім'ю). Якщо норму перевищено, то нададуть знижку лише на відповідну частину;

75% знижку гарантують на природний газ, електроенергію та інші послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб в рамках середніх норм споживання (100% знижку для осіб з інвалідністю);

75% знижку надають на паливо для тих, хто мешкає у будинках, де відсутнє централізоване опалення, у рамках норм.

Подати заявку на отримання пільг можна у такі способи:

надіславши документи поштою;

особисто через сервісний центр ПФУ;

через портал е-послуг Пенсійного фонду;

через мобільний застосунок "Дія" за допомогою е-підпису.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні діятимуть соцгарантії як для захисників країни, так і для їхніх сімей. Зокрема, на підтримку можуть розраховувати дружини учасників бойових дій.

Також ми писали, що держава надає фіндопомогу родинам військових, які загинули на фронті. Зокрема, близькі загиблого мають право на його невиплачене грошове забезпечення.