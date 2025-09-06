УБД и льготы в 2025 году — будут ли изменения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине государство официально закрепило за участниками боевых действий (УБД) право на ряд льгот, например на жилищно-коммунальные услуги. Осенью 2025 года украинцы с таким статусом могут воспользоваться возможностью получить скидку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какую льготу будут предоставлять УБД осенью

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, виды льгот, в том числе и на жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются участникам боевых действий, определены в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Так, УБД осенью 2025 года могут получить скидку в 75% на:

оплату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

использование коммунальных услуг (газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм потребления;

стоимость топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

Как оформить льготу

Льготу оформляет Пенсионный фонд Украины и начисляет ее в денежной форме. При этом сначала получатель льготы платит всю стоимость за коммунальные услуги, и только потом ПФУ возвращает часть денег.

Напомним, что с октября 2025 года граждане будут получать большую компенсацию за потребленные ЖКУ. Решение об этом согласовал Кабмин. Узнавайте также, вырастет ли для украинцев стоимость отопления.