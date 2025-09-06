Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы для УБД — будут ли скидки на коммуналку осенью

Льготы для УБД — будут ли скидки на коммуналку осенью

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 19:05
УБД и льготы в 2025 году — будут ли изменения
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине государство официально закрепило за участниками боевых действий (УБД) право на ряд льгот, например на жилищно-коммунальные услуги. Осенью 2025 года украинцы с таким статусом могут воспользоваться возможностью получить скидку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какую льготу будут предоставлять УБД осенью

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, виды льгот, в том числе и на жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются участникам боевых действий, определены в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Так, УБД осенью 2025 года могут получить скидку в 75% на:

  • оплату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • использование коммунальных услуг (газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм потребления;
  • стоимость топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

Как оформить льготу

Льготу оформляет Пенсионный фонд Украины и начисляет ее в денежной форме. При этом сначала получатель льготы платит всю стоимость за коммунальные услуги, и только потом ПФУ возвращает часть денег.

Напомним, что с октября 2025 года граждане будут получать большую компенсацию за потребленные ЖКУ. Решение об этом согласовал Кабмин. Узнавайте также, вырастет ли для украинцев стоимость отопления.

коммунальные услуги деньги льготы УБД денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации