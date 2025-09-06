УБД і пільги у 2025 році — чи будуть зміни

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні держава офіційно закріпила за учасниками бойових дій (УБД) право на низку пільг, наприклад на житлово-комунальні послуги. Восени 2025 року українці з таким статусом можуть скористатися можливістю отримати знижку.

Яку пільгу надаватимуть УБД восени

Як пояснили у Пенсійному фонді України, види пільг, у тому числі й на житлово-комунальні послуги, які надаються учасникам бойових дій, визначені у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Так, УБД восени 2025 року можуть отримати знижку у 75% на:

оплату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

використання комунальних послуг (газ, електроенергія, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття) та скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм споживання;

вартість палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення).

Як оформити пільгу

Пільгу оформлює Пенсійний фонд України і нараховує її у грошовій формі. При цьому спочатку отримувач пільги платить усю вартість за комунальні послуги, і лише потім ПФУ повертає частину грошей.

Нагадаємо, що з жовтня 2025 року громадяни отримуватимуть більшу компенсацію за спожиті ЖКП. Рішення про це узгодив Кабмін. Дізнавайтесь також, чи зросте для українців вартість опалення.