Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году arrow

Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

8 декабря 2024 08:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие льготы для пенсионеров будут введены в 2025 году — детали
Мужчина на остановке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Льготы для пенсионеров обеспечивают социальную и финансовую поддержку, уменьшая финансовую нагрузку на пожилых людей. Однако не все знают эту тему, а также мало кто знает, какие льготы ожидаются в 2025 году.

Об этом рассказывает 24 Канал.

Читайте также:

Какие будут льготы для пенсионеров в 2025 году

В 2025 году в Украине система льгот для пожилых людей продолжит включать финансовую поддержку и льготные транспортные услуги, сохраненные с 2024 года.

Вот какие льготы для пенсионеров будут доступны бесплатно или со скидкой в 2025 году:

  • Бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на пригородных маршрутах и пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения.
  • Освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей сельских местностей, работающих в сфере культуры, медицины или образования.
  • Бесплатная или льготная юридическая помощь.
  • Возможность оформить субсидию для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.
  • Освобождение от уплаты земельного налога.

Однако следует отметить, что эти льготы могут меняться в зависимости от решений местных властей и инициатив правительства. Поэтому необходимо внимательно следить за обновлениями в законодательстве и социальных программах, чтобы получить доступную поддержку.

Что еще стоит знать

Напомним, отопительный сезон становится серьезным вызовом для тех, кто не может отапливать свое жилье газом или электрическими устройствами. Для поддержки таких граждан правительство в 2023-2024 годах ввело субсидию на дрова, и эта программа продлена на текущий зимний период. Теперь стало известно, какую помощь могут получить те, кто использует твердое топливо для отопления.

Мы также писали, что в декабре некоторые граждане могут лишиться права на субсидии. Одной из основных причин прекращения помощи является наличие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы не потерять льготу, важно как можно быстрее погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации долга.

коммунальные услуги субсидии пенсионеры льготы общественный транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

08:43 В Сирии на ТВ объявили о падении режима Асада

08:25 Украинцев штрафуют за проблемы с паспортами — на какие суммы

08:23 Расширенный доступ к Starlink — в ISW объяснили, почему это важно

08:08 На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за религии — его судили

07:50 РФ продолжит наступать на Покровск, хотя и несет потери, — ISW

07:37 В Сирии самолет Асада исчез с радаров — что известно

07:30 Какие штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — ответ юриста

07:21 Хирург помог уклонисту ложным диагнозом — что решил суд

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

08:43 В Сирии на ТВ объявили о падении режима Асада

08:25 Украинцев штрафуют за проблемы с паспортами — на какие суммы

08:23 Расширенный доступ к Starlink — в ISW объяснили, почему это важно

08:08 На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за религии — его судили

07:50 РФ продолжит наступать на Покровск, хотя и несет потери, — ISW

07:37 В Сирии самолет Асада исчез с радаров — что известно

07:30 Какие штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — ответ юриста

07:21 Хирург помог уклонисту ложным диагнозом — что решил суд

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие