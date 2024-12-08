Какие льготы для пенсионеров будут введены в 2025 году — детали

Мужчина на остановке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Льготы для пенсионеров обеспечивают социальную и финансовую поддержку, уменьшая финансовую нагрузку на пожилых людей. Однако не все знают эту тему, а также мало кто знает, какие льготы ожидаются в 2025 году.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Какие будут льготы для пенсионеров в 2025 году

В 2025 году в Украине система льгот для пожилых людей продолжит включать финансовую поддержку и льготные транспортные услуги, сохраненные с 2024 года.

Вот какие льготы для пенсионеров будут доступны бесплатно или со скидкой в 2025 году:

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на пригородных маршрутах и пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения.

Освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей сельских местностей, работающих в сфере культуры, медицины или образования.

Бесплатная или льготная юридическая помощь.

Возможность оформить субсидию для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Освобождение от уплаты земельного налога.

Однако следует отметить, что эти льготы могут меняться в зависимости от решений местных властей и инициатив правительства. Поэтому необходимо внимательно следить за обновлениями в законодательстве и социальных программах, чтобы получить доступную поддержку.

Что еще стоит знать

Напомним, отопительный сезон становится серьезным вызовом для тех, кто не может отапливать свое жилье газом или электрическими устройствами. Для поддержки таких граждан правительство в 2023-2024 годах ввело субсидию на дрова, и эта программа продлена на текущий зимний период. Теперь стало известно, какую помощь могут получить те, кто использует твердое топливо для отопления.

Мы также писали, что в декабре некоторые граждане могут лишиться права на субсидии. Одной из основных причин прекращения помощи является наличие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы не потерять льготу, важно как можно быстрее погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации долга.