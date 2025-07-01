Льготы детям УБД — какая помощь предусмотрена в июле 2025 года

Трое маленьких украинцев. Фото: УНИАН

В 2025 году значительное количество мужчин и женщин продолжают служить в рядах Вооруженных сил Украины и защищают государство от российских оккупантов. Часть граждан принимала непосредственное участие в событиях на фронте и получила статус участника боевых действий (УБД).

Тем временем государство обеспечивает льготами не только УБД, но и членов их семей, в частности действий, говорится в Законе Украины "О социальной правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Реклама

Читайте также:

Образовательные и медицинские льготы для детей УБД

В июле 2025 года дети участников боевых действий могут воспользоваться рядом льгот, среди которых образовательные и медицинские. Например, всем детям военнослужащих со статусом УБД предоставляется место в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Их зачисляют на обучение без очередей. В то же время в учреждениях дошкольного образования существуют квоты для детей льготных категорий — их количество в группе не должно превышать 20%. Также детям предоставляются следующие преференции:

Реклама

возможность перейти на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для лиц, обучающихся на дневной форме обучения;

получать социальную стипендию, если нет долгов.

Льготы на отдых

Если ребенку военнослужащего с удостоверением УБД от 7 до 18 лет — их обеспечивают путевками в детские оздоровительные лагеря, но не чаще, чем раз в год. Этот процесс контролируют госорганы.

Также дети могут посещать различные кружки, секции и студии на льготных условиях или бесплатно.

Реклама

Как оформить льготы на детей УБД

Защитникам, которые уже имеют на руках удостоверение участника боевых действий, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и подать:

заявление о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

заявление о назначении льгот.

Ранее мы рассказывали, что государство обеспечивает льготами людей, которые воевали на фронте и получили статус участника боевых действий. Они, например, могут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное оздоровление. Узнавайте также, какими льготами будут пользоваться жены УБД в июле.