Соцпомощь детям с инвалидностью – известно, сколько будут платить в 2024 году

Мать с ребенком. Фото: Adobe

В 2024 году государство продолжит обеспечивать социальную поддержку детям с инвалидностью и лицам, имеющим инвалидность с детства, гарантируя финансовую поддержку в трудные моменты. Эта помощь оказывается в течение всего периода инвалидности, определенной органами медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Для детей с инвалидностью до 18 лет социальная помощь назначается через их законных представителей. Тем, кто в возрасте от 16 до 18 лет и полностью дееспособен, могут получать социальные выплаты без помощи других.

В 2024 году размеры выплат назначаются в соответствии с уровнем прожиточного минимума и спецификациями групп инвалидности. В 2024 году государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:

Лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы А с надбавкой по уходу — 8044,70 грн;

лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б с надбавкой по уходу — 4722,00 грн;

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы — 2361,00 грн.;

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы с надбавкой по уходу — 3659,55 грн;

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы — 2361,00 грн.;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 2361,00 грн.;

на детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой по уходу — 2934,20 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой по уходу — 6778,70 грн;

на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 3250,70 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 8044,70 грн.

Если инвалидность ребенка связана с ранением или другими повреждениями, вызванными взрывоопасными предметами, государственная социальная помощь, учитывая все надбавки и доплаты, увеличивается на 50%.

"Выплата соцпомощи детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет после февраля 2022 г. во время действия правового режима военного положения и не успевших пройти обследование и получить заключение МСЭК об установлении статуса лица с инвалидностью, продолжается на период действия военного положения и еще в течение одного месяца после его отмены", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине ежегодно увеличивается обязательный срок страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Чтобы получить пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру нужно набрать не менее 30 лет страхового стажа. Также, в отдельных случаях может учитываться период ухода за лицом с инвалидностью.

Также мы писали о том, что в 2024 году цена "пакунка малюка" выросла, а также изменилось и содержание самого детского бокса. Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь составляет 2 563 гривны.