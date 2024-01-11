Соцдопомога дітям з інвалідністю — відомо, скільки будуть платити у 2024 році

Мати з дитиною. Фото: Adobe

У 2024 році держава продовжить забезпечувати соціальну підтримку дітям з інвалідністю та особам, що мають інвалідність з дитинства, гарантуючи фінансову підтримку у скрутні моменти. Ця допомога надається протягом усього періоду інвалідності, визначеної органами медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Розмір соцдопомоги дітям з інвалідністю та особам, що мають інвалідність з дитинства, у 2024 році

Для дітей з інвалідністю віком до 18 років соціальна допомога призначається через їхніх законних представників. Тим, хто у віці від 16 до 18 років і повністю дієздатний, можуть отримувати соціальні виплати самостійно.

У 2024 році розміри виплат призначаються відповідно до рівня прожиткового мінімуму та специфікацій груп інвалідності. У 2024 році державна соціальна допомога призначається в таких розмірах:

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою для догляду — 8044,70 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою для догляду — 4722,00 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 2361,00 грн.;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи з надбавкою для догляду — 3659,55 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 2361,00 грн.;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 2361,00 грн.;

на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою для догляду — 2934,20 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою для догляду — 6778,70 грн;

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою для догляду — 3250,70 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою для догляду — 8044,70 грн.

Якщо інвалідність дитини пов'язана з пораненням або іншими ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами, державна соціальна допомога з огляду на всі надбавки та доплати збільшується на 50%.

"Виплата соцдопомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років після лютого 2022 р. під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок МСЕК про встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії воєнного стану та ще впродовж одного місяця після його скасування", — сказано в повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.

Також ми писали про те, що у 2024 році ціна "пакунка малюка" зросла, а також змінився і вміст самого дитячого бокса. Зміни пов'язані з тим, що прожитковий мінімум для дітей у віці до шести років відтепер становить 2 563 гривні.