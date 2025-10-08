Льготы для детей УБД в Украине — какие скидки на образование и отдых им доступны

Девушка держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине членам семей участников боевых действий (УБД) предоставляют ряд льгот. Право на получение скидок имеют и дети ветеранов.

Как сообщалось на сайте Минветеранов, дети УБД пользуются льготами, поскольку это позволяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Льготы в школах и детсадах

По закону, дети военнослужащим пользуются привилегиями в детских садах. Например:

за ними закрепили право первоочередного зачисления в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, независимо от формы собственности;

они могут бесплатно питаться, поскольку за эту услугу заведениям платят из местных бюджетов.

Образовательные льготы

Дети ветеранов могут на специальных условиях получать профессионально-техническое, профессиональное и высшее образование. Они могут получить:

полное или частичное финансирование обучения за счет государственного или местного бюджета;

льготные долгосрочные кредиты на получение образования (до 15 лет);

социальную стипендию, если ребенок учится на бюджетной форме обучения и не имеет академической задолженности (от 450 до 1180 гривен в зависимости от уровня учебного заведения);

бесплатное обеспечение учебниками и доступ к интернету в учебном заведении;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Льготы на оздоровление

Речь идет о детях УБД в возрасте от 7 до 18 лет. Родителям предоставляют право не платить совсем или частично оплачивать стоимость путевки в детские лагеря и санатории. Получить их можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства. С собой нужно взять следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию документа, подтверждающего принадлежность ребенка к льготной категории;

форму №079/о — медицинская справка на ребенка, который едет в детское учреждение оздоровления и отдыха.

Эти льготы актуальны до момента, пока ребенку УБД не исполнится;

18 лет;

23 года — для студентов вузов и колледжей на дневной форме обучения.

После этого льготы уже не будут действовать.

