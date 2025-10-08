Льготы для детей УБД в Украине — какие скидки на образование и отдых им доступны

Льготы детям УБД в октябре — какие скидки доступны
В Украине членам семей участников боевых действий (УБД) предоставляют ряд льгот. Право на получение скидок имеют и дети ветеранов.
Как сообщалось на сайте Минветеранов, дети УБД пользуются льготами, поскольку это позволяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".
Льготы в школах и детсадах
По закону, дети военнослужащим пользуются привилегиями в детских садах. Например:
- за ними закрепили право первоочередного зачисления в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, независимо от формы собственности;
- они могут бесплатно питаться, поскольку за эту услугу заведениям платят из местных бюджетов.
Образовательные льготы
Дети ветеранов могут на специальных условиях получать профессионально-техническое, профессиональное и высшее образование. Они могут получить:
- полное или частичное финансирование обучения за счет государственного или местного бюджета;
- льготные долгосрочные кредиты на получение образования (до 15 лет);
- социальную стипендию, если ребенок учится на бюджетной форме обучения и не имеет академической задолженности (от 450 до 1180 гривен в зависимости от уровня учебного заведения);
- бесплатное обеспечение учебниками и доступ к интернету в учебном заведении;
- бесплатное или льготное проживание в общежитиях.
Льготы на оздоровление
Речь идет о детях УБД в возрасте от 7 до 18 лет. Родителям предоставляют право не платить совсем или частично оплачивать стоимость путевки в детские лагеря и санатории. Получить их можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства. С собой нужно взять следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, подтверждающего принадлежность ребенка к льготной категории;
- форму №079/о — медицинская справка на ребенка, который едет в детское учреждение оздоровления и отдыха.
Эти льготы актуальны до момента, пока ребенку УБД не исполнится;
- 18 лет;
- 23 года — для студентов вузов и колледжей на дневной форме обучения.
После этого льготы уже не будут действовать.
