Главная Финансы Льготы детям УБД в октябре — какие скидки доступны

Льготы детям УБД в октябре — какие скидки доступны

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:05
Льготы для детей УБД в Украине — какие скидки на образование и отдых им доступны
Девушка держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине членам семей участников боевых действий (УБД) предоставляют ряд льгот. Право на получение скидок имеют и дети ветеранов.

Как сообщалось на сайте Минветеранов, дети УБД пользуются льготами, поскольку это позволяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Читайте также:

Льготы в школах и детсадах

По закону, дети военнослужащим пользуются привилегиями в детских садах. Например:

  • за ними закрепили право первоочередного зачисления в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, независимо от формы собственности;
  • они могут бесплатно питаться, поскольку за эту услугу заведениям платят из местных бюджетов.

Образовательные льготы

Дети ветеранов могут на специальных условиях получать профессионально-техническое, профессиональное и высшее образование. Они могут получить:

  • полное или частичное финансирование обучения за счет государственного или местного бюджета;
  • льготные долгосрочные кредиты на получение образования (до 15 лет);
  • социальную стипендию, если ребенок учится на бюджетной форме обучения и не имеет академической задолженности (от 450 до 1180 гривен в зависимости от уровня учебного заведения);
  • бесплатное обеспечение учебниками и доступ к интернету в учебном заведении;
  • бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Льготы на оздоровление

Речь идет о детях УБД в возрасте от 7 до 18 лет. Родителям предоставляют право не платить совсем или частично оплачивать стоимость путевки в детские лагеря и санатории. Получить их можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства. С собой нужно взять следующие документы:

  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • копию документа, подтверждающего принадлежность ребенка к льготной категории;
  • форму №079/о — медицинская справка на ребенка, который едет в детское учреждение оздоровления и отдыха.

Эти льготы актуальны до момента, пока ребенку УБД не исполнится;

  • 18 лет;
  • 23 года — для студентов вузов и колледжей на дневной форме обучения.

После этого льготы уже не будут действовать.

Ранее мы рассказывали, что УБД положена доплата к пенсии. Так, осенью некоторые военнослужащие могут получить по 600 грн. Узнавайте также, как военному получить государственное жилье в 2025 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
