Україна
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Головна Фінанси Пільги дітям УБД у жовтні — які знижки доступні

Пільги дітям УБД у жовтні — які знижки доступні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:05
Пільги для дітей УБД в Україні — які знижки на освіту та відпочинок їм доступні
Дівчина тримає дитину на руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні членам родин учасників бойових дій (УБД) надають низку пільг. Право на отримання знижок мають й діти ветеранів.

Як повідомляли на сайті Мінветеранів, діти УБД користуються пільгами, оскільки це дозволяє Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Читайте також:

Пільги у школах і дитсадках

За законом, діти військовослужбовців користуються привілеями у дитячих садочках. Наприклад:

  • за ними закріпили право першочергове зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти, незалежно від форми власності;
  • вони можуть безоплатне харчуватися, оскільки за цю послугу закладам платять з місцевих бюджетів.

Освітні пільги

Діти ветеранів можуть на спеціальних умовах здобувати професійно-технічну, фахову та вищу освіти. Вони можуть отримати:

  • повне або часткове фінансування навчання за рахунок державного чи місцевого бюджету;
  • пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років);
  • соціальну стипендію, якщо дитина навчається на бюджетній формі навчання та не має академічної заборгованості (від 450 до 1 180 гривень залежно від рівня навчального закладу);
  • безоплатне забезпечення підручниками та доступ до інтернету в навчальному закладі;
  • безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках.

Пільги на оздоровлення

Йдеться про дітей УБД у віці від 7 до 18 років. Батькам надають право не платити зовсім, або частково оплачувати вартість путівки до дитячих таборів та санаторіїв. Отримати їх можна в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. З собою треба узяти такі документи:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;
  • форму  №079/о — медична довідка на дитину, яка їде в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

Ці пільги є актуальними до моменту, поки дитині УБД не виповниться;

  • 18 років;
  • 23 роки —  для студентів вишів і коледжів на денній формі навчання.

Після цього пільги вже не діятимуть. 

Раніше ми розповідали, що УБД належить доплата до пенсії. Так, восени деякі військовослужбовці можуть отримати по 600 грн. Дізнавайтесь також, як військовому отримати державне житло у 2025 році. 

діти пільги війна в Україні УБД знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
