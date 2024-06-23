Контракт ВСУ 2024 – новые бонусы и льготы на квартиру - новости Украины

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Льгота для военных, на которую нет денег — как на самом деле получить квартиру

23 июня 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
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Строительство жилья. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Согласно новому законодательству, военнослужащие могут рассчитывать на помощь от государства в покупке жилья в ипотеку. В частности, государство возместит 50% первого взноса. Хотя закон вступил в силу, пока таким бонусом военнослужащие воспользоваться не могут. 

Как и когда заработает программа и насколько она будет эффективна, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

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"Речь идет о дополнительной социальной программе для военнослужащих. Подобные социальные программы государство проводит по разным категориям населения, нуждающимся в решении жилищного вопроса. Но непосредственно успех реализации этой программы зависит от того, есть ли финансирование в госбюджете. Бесспорно, категория военнослужащих сейчас в приоритете, именно поэтому государство активно развивает формат "єОселі" как доступного ипотечного кредитования. И вот в пределах "єОселі" люди могут претендовать, если у государства есть ресурс, на компенсацию 50% первого взноса", — объяснила норму закона эксперт.

Однако она подчеркнула, что могут быть более эффективные программы для помощи военным с жильем. По мнению Берещак, более эффективным механизмом может быть:

  • снижение процентной ставки для ветеранов и их семей до 3%,
  • снижение авансового платежа до 10%,
  • расширение площади для покупки на одного члена семьи и других членов семьи.

"Вот тогда "єОселя" будет эффективной, это первое условие. И второе условие — достаточный порог финансирования со стороны государства. По состоянию на данный момент он должен достигать, по моему мнению, по меньшей мере 3 млрд грн в год, чтобы удовлетворить достаточное количество потребностей. И иметь прирост по меньшей мере 20% год к году. Речь идет не о сворачивании программы, а о наращивании ее темпов", — подытожила эксперт.

Как мы писали ранее, еще один бонус для военных, прописанный в новом мобилизационном законе, это сертификат на покупку транспортного средства. В документе говорится, что военнослужащие в случае заключения контракта имеют право в течение трех месяцев с даты его заключения получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен. Порядок получения также устанавливается Кабмином.

закон
военные
жилье
льготы
єОселя

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