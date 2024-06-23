Контракт ЗСУ 2024 - нові бонуси та пільги на квартиру - новини України

Будівництво житла. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новим законодавством військовослужбовці можуть розраховувати на допомогу від держави у купівлі житла в іпотеку. Зокрема, держава покриє 50% першого внеску. Та хоч закон набув чинності, наразі таким бонусом військовослужбовці скористатися не можуть.

Як і коли запрацює програма і наскільки вона буде ефективною, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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"Йдеться про додаткову соціальну програму для військовослужбовців. Подібні соціальні програми держава проводить щодо різних категорій населення, які потребують вирішення житлового питання. Але безпосередньо успіх реалізації цієї програми залежить від того, чи є фінансування в держбюджеті. Безперечно, категорія військовослужбовців зараз у пріоритеті, саме тому держава активно розвиває формат "єОселі" як доступного іпотечного кредитування. І от в межах "єОселі" люди можуть претендувати, якщо в держави є ресурс, на компенсацію 50% першого внеску", — пояснила норму закону експертка.

Однак вона підкреслила, що можуть бути більш ефективні програми для допомоги військовим із житлом. На думку Берещак, більш ефективним механізмом може бути:

зниження відсоткової ставки для ветеранів та їхніх сімей до 3%,

зниження авансового платежу до 10%,

розширення площі для купівлі на одного члена родини та інших членів родини.

"Ось тоді "єОселя" буде ефективна, це перша умова. І друга умова — достатній поріг фінансування з боку держави. Станом на зараз він має сягати, на мою думку, щонайменше 3 млрд грн на рік, щоб задовольнити достатню кількість потреб. І мати приріст щонайменше 20% рік до року. Йдеться не про згортання програми, а про нарощення її темпів", — підсумувала експертка.

Як ми писали раніше, ще один бонус для військових, прописаний в новому мобілізаційному законі, це сертифікат на купівлю транспортного засобу. В документі зазначається, що військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців з дати його укладення отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Порядок отримання також встановлює Кабмін.