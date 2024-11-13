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Льгота или субсидия — какой вид помощи выбрать

13 ноября 2024 09:04
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льгота и субсидия — кому назначают и чем отличаются
Девушка считает коммунальные расходы. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые украинцы могут получить помощь от государства, покрывающего часть расходов при оплате коммунальных услуг. Существует два вида такой поддержки. Хотя цель этих выплат одинакова — путать их все же не стоит.

О том, в чем разница между льготами и субсидиями, объяснили в Пенсионном фонде.

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Кому назначают субсидии и льготы

Большинство украинцев знают о "льготах на жилищно-коммунальные услуги" и "жилищной субсидии". Однако некоторые ошибочно считают, что это два разных названия одной и той же выплаты. Схожие моменты они конечно имеют, но в целом — это разные понятия. Общим для этих двух видов поддержки является то, что они предоставляются гражданам Украины для:

  • приобретения сжиженного газа;
  • оплаты жилищно-коммунальных услуг;
  • покупки твердого и жидкого печного бытового топлива.

Чем отличаются льгота и субсидия

Льгота – это вид государственной поддержки, предоставляемый определенным категориям граждан. Он может быть назначен как с учетом финансового положения семьи, так и без учета среднемесячного совокупного дохода семьи. Льготы могут оформить:

  • дети войны;
  • ветераны войны;
  • многодетные семьи;
  • лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.

С субсидией все совсем по-другому. Эта помощь предоставляется семьям, которые по своему финансовому положению не могут самостоятельно оплачивать счета за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть здесь работает принцип: у тебя низкий доход — государство назначает домохозяйству субсидию.

Некоторые украинцы могут иметь право на льготу и субсидию. Однако получать сразу два вида пособия не получится. Украинцам необходимо определиться, что для них выгоднее и выбрать что-нибудь одно.

Ранее мы писали, что в Украине существует немало категорий граждан, которым государство гарантирует льготы. В частности, можно получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что в этот отопительный сезон государство продолжит снабжать украинцев дровами. Подходящую субсидию могут получить домохозяйства, которые не используют для отопления газ и электроэнергию.

коммунальные услуги помощь льготы субсидии соцвыплаты

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