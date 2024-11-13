Пільга та субсидія — кому призначають та чим відрізняються

Дівчина рахує комунальні витрати. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть отримати допомогу від держави, яка покриває частину витрат при оплаті комунальних послуг. Існує два види такої підтримки. Хоча ціль у цих виплат однакова — плутати їх все ж не варто.

Про те, в чому різниця між пільгами та субсидіями, пояснили в Пенсійному фонді.

Читайте також:

Кому призначають субсидії та пільги

Більшість українців знають про "пільги на житлово-комунальні послуги" та "житлову субсидію". Однак дехто помилково вважає, що це дві різні назви однієї й тієї ж виплати. Схожі моменти вони звісно мають, але в цілому — це різні поняття. Спільним для цих двох видів підтримки є те, що вони надаються громадянам України для:

придбання скрапленого газу;

оплати житлово-комунальних послуг;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Чим відрізняються пільга та субсидія

Пільга — це вид державної підтримки, який надається визначеним категоріям громадян. Вона може бути призначена як з урахуванням фінансового положення родини, так і без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Пільги можуть оформити:

діти війни;

ветерани війни;

багатодітні сім’ї;

особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України тощо.

З субсидією все зовсім інакше. Ця допомога надається родинам, які через своє фінансове положення не можуть самотужки оплачувати рахунки за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто тут працює принцип: маєш низький дохід — держава призначає домогосподарству субсидію.

Деякі українці можуть одночасно мати право на пільгу та субсидію. Однак отримувати одразу два види допомоги не вийде. Українцям необхідно визначитись, що для них вигідніше та обрати щось одне.

Раніше ми писали, що в Україні існує чимало категорій громадян, яким держава гарантує пільги. Зокрема можна отримати знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Також ми розповідали, що цього опалювального сезону держава продовжить забезпечувати українців дровами. Відповідну субсидію можуть отримати домогосподарства, які не використовують для опалення газ та електроенергію.