Новые тарифы на газ и электроэнегрию — сколько придется платить украинцам совсем скоро

Сковородка на газовой плите. Фото: Pexels

В Украине планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ для бизнеса и населения. В обновленном Меморандуме с МВФ говорится о доведении тарифов в энергетическом секторе до экономически обоснованных.

Новини.LIVE разбирались, когда произойдет повышение, и сколько придется платить населению за газ и электроэнергию.

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О чем говорится в Меморандуме

Документом предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен разработать и принять план либерализации рынков газа и электроэнергии. Это должно произойти в течение полугода с момента окончания действия военного положения.

В этом плане должно быть заложено постепенное повышение тарифов, разработана методология тарифообразования, заложены механизмы преодоления долгов. Кроме того, также должна быть схема защиты социально уязвимых слоев населения.

Повышение тарифов — движение в Европу

Рост тарифов должен был неизбежно произойти, ведь Украина интегрировалась в европейскую энергетическую систему. Поэтому логично, что цены в нашем государстве на газ и электроэнергию должны быть такими, как в европейских странах, которые нас окружают, рассказал Новини.LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"Если говорить о газе, то сейчас Нафтогаз и его глава Сергей Корецкий почти ежемесячно заключают новые договоры на поставки газа. И это понятно, потому что мы находимся в европейской и мировой сети", — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые поставки идут из-за рубежа в качестве сжиженного газа. Поэтому неизбежно, что цены начнут более-менее выравниваться согласно TTF (Title Transfer Facility — виртуальная торговая точка для газа в Нидерландах. Она предоставляет возможность торговцам проводить биржевые операции, и является одной из крупнейших газовых хабов Европы. Газ на TTF торгуется в евро за МВт-ч. — Ред.)..

"И сейчас мы этот момент увидели. В общем я не вижу в этом ничего плохого, потому что сейчас цены для коммерческих предприятий в Украине больше, чем на прошлой неделе на TTF. И у нас уже есть поставщики, кроме Нафтогаза. Есть трейдеры, которые работают с европейскими поставками. Это на коммерческом рынке", — добавил Андрей Закревский.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил в комментарии Новини.LIVE, что оперирование понятием "рыночная цена" для Украины не совсем справедливо. Он напомнил, что в это определение закладывается цепочка "себестоимость-налоги-рента-транспортировка-маржа", что, в отличие от Европы, в нашем государстве, значительно дешевле. Поэтому говорить о принципе импортного паритета — рано.

"Рыночная цена не должна быть по принципу импортного паритета. То есть, если в Европе, условно говоря, 400 долларов — рыночная цена, то энергоносители и у нас соответственно должны стоить 400 долларов. У нас цепочка "себестоимость-налоги-рента-транспортировка-маржа" — то, из чего состоит вот эта "рыночная цена", будет намного меньше", — пояснил эксперт.

По его словам, мы должны исходить из возможностей нашего государства:

из тех денег, которые у нас есть;

бюджетов;

объема добычи.

"Поэтому это определенный обманчивый путь, если ориентироваться на рыночную цену", — добавил Корольчук.

Предложения МВФ, по мнению эксперта Института энергетических стратегий, являются очень дискуссионными.

"Давайте разберемся относительно их предложений и нашей способности. Сейчас население платит 7 960 гривен за 1 тысячу кубометров газа. МВФ нас ориентирует на цену 14-15 тысяч гривен. Однако если исходить из понятия "рыночная цена", то что делать, если она на бирже сейчас 30 тысяч гривен? И в результате, для населения, какой она должна быть? 15 000 гривен, 30 000 гривен? Или в таком случае цена должна быть плавающей? Поэтому, как по мне, вопрос о ценах является очень дискуссионным", — добавил он.

Без дотаций никто в мире не работает

Эксперт напомнил, что европейские страны, Китай, США, и все другие экономически развитые государства выделяют дотации, субвенции субсидии на энергоресурсы: "В Меморандуме сказано, что необеспеченные слои получают помощь и тому подобное. Но речь идет просто о субсидиях. А есть дотации, субвенции. То есть когда поддерживают производителя".

Что будет с тарифами для населения

В Украине, по мнению Андрея Закревского, постепенно произойдет отход от перекрестного субсидирования. В том числе и из-за чиновников, которые "слишком политизировали этот вопрос".

"Рано или поздно все придет к тому, что перекрестного субсидирования будет становиться все меньше и меньше. Потому, что этот вопрос, к сожалению, находится под слишком сильным политическим влиянием. Ну и ко всему прочему, я, лично, не видел ни разу, чтобы перекрестное субсидирование привело к развитию экономики", — отметил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Что будет с тарифами на газ

НКРЭКУ еще до 2022 года планировала постепенно повышать цену на газ до 12 тысяч гривен. Корольчук напомнил, что сначала планировалось поднятие до 9 000 гривен, а позже — до 12 000.

"Сейчас стоит цель двигаться до 12 000 гривен. Возможно будет градация по объему потребления, как тоже когда-то было", — отметил он, добавив, что на этот раз поднятие тарифов на газ могут аргументировать ростом затрат на увеличение добычи собственного газа.

Эксперт считает, что повысить добычу газа за счет повышения тарифов невозможно.

"Для повышения добычи необходимы огромные вливания средств от государства или от частных инвесторов, что очень маловероятно. Мировой опыт показывает, что это нереалистично", — пояснил эксперт.

В то же время он не исключил, что для отдельных категорий населения может быть сохранен тариф на уровне 8 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров.

Что будет с тарифами на электроэнергию

По мнению Андрея Закревского, в контексте повышения тарифов на электроэнергию будет происходить два процесса.

Первый — уравновешивание цен на уровне других европейских государств. Второй — усовершенствование адресной помощи отдельным категориям населения.

"Как показывает опыт, адресная денежная помощь людям, которые на самом деле в этом нуждаются, обходится государству гораздо дешевле, чем популизм с отдельно выделенными ценами", — добавил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

По его мнению, для населения тариф на электроэнергию вырастет до 6 гривен за киловатт.

"Поднятие до 6 гривен будет. Возможно, его сделают в два этапа. Когда именно это произойдет — непонятно, потому что конкретной даты нет", — отметил Андрей Закревский.

Эксперт не исключил, что повышение может произойти и в этом, и в следующем году, но вероятнее всего двигаться к повышению цен на электроэнергию будем ближе к 2026 году.

Куда ушли средства от предыдущего поднятия тарифов на электроэнергию

Эксперт напомнил, что НКРЭКУ ранее планировала поднять тариф всего до 3,5 гривны за киловатт. И уже в 2025 году понемногу двигаться до 4 гривен. Однако в результате цены на электроэнергию выросли до 4,32 гривны за киловатт. В результате средства, которые получил Энергоатом как поставщик услуг, были потрачены на покрытие долгов перед производителями "зеленой" энергетики.

"То есть они их прогнали через гарантированного покупателя, и выплатили солнечным электростанциям", — отметил эксперт.

Корольчук отметил, что долги накапливались до 2024 года. Речь идет о 40 млрд гривен и кредитах от ЕБРР.

Поэтому подняли тариф для населения, Энергоатом получил средства как производитель и сразу рассчитался с гарантированным покупателем. А уже потом покупатель свои долги должен был выплачивать производителям солнечной электроэнергии.

Напомним, по оценкам МВФ, тарифы для бытовых потребителей в 2023-2024 годах выросли, но стартовали с очень низкого уровня. Также мы писали о том, что Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года.