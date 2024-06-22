Цены на коммуналку в июле — как изменятся тарифы в Украине

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, особенно разительное повышение касается электроэнергии, которая подорожала на 69,7%. С 1 июня 2024 года стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час и останется на этом уровне до 1 мая 2025 года.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

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Согласно данным Госстата, возросла стоимость следующих видов услуг:

Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 4,9%.

Содержание и ремонт жилья — на 3,5%.

Услуги по уборке мусора — на 2%.

Тем временем тарифы на несколько позиций остались неизменными.

Повышение тарифов на водоснабжение

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко отметил, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, но пока не принят. По проекту НКРЭКУ поставщики холодной воды должны были начать первый этап повышения тарифа с 1 апреля, а второй этап — с 1 июля.

В некоторых регионах тарифы на водоснабжение уже изменились. К примеру, "Львівводоканал" повысил абонентскую плату за водоснабжение для жильцов без коммерческих счетчиков на 38%, до 19,63 гривны. В зданиях с установленными счетчиками тариф вырос на 6% и составляет 31,15 гривны.

Тарифы на газ

Цены на газ для домашних потребителей оставались неизменными за последние два сезона. К примеру, стоимость газа в компании "Нафтогаз", обслуживающей 98% потребителей, составляет 7,96 гривны за кубометр.

Что еще нужно знать

Напомним, сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Мы также писали, что в Государственной инспекции энергетического надзора оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.