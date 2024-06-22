Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Повышение тарифов в Украине — как изменятся цены на коммуналку в июле arrow

Повышение тарифов в Украине — как изменятся цены на коммуналку в июле

22 июня 2024 13:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на коммуналку в июле — как изменятся тарифы в Украине
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, особенно разительное повышение касается электроэнергии, которая подорожала на 69,7%. С 1 июня 2024 года стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час и останется на этом уровне до 1 мая 2025 года.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

Читайте также:

На какие услуги выросли цены

Согласно данным Госстата, возросла стоимость следующих видов услуг:

  • Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 4,9%.
  • Содержание и ремонт жилья — на 3,5%.
  • Услуги по уборке мусора — на 2%.

Тем временем тарифы на несколько позиций остались неизменными.

Повышение тарифов на водоснабжение

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко отметил, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, но пока не принят. По проекту НКРЭКУ поставщики холодной воды должны были начать первый этап повышения тарифа с 1 апреля, а второй этап — с 1 июля.

В некоторых регионах тарифы на водоснабжение уже изменились. К примеру, "Львівводоканал" повысил абонентскую плату за водоснабжение для жильцов без коммерческих счетчиков на 38%, до 19,63 гривны. В зданиях с установленными счетчиками тариф вырос на 6% и составляет 31,15 гривны.

Тарифы на газ

Цены на газ для домашних потребителей оставались неизменными за последние два сезона. К примеру, стоимость газа в компании "Нафтогаз", обслуживающей 98% потребителей, составляет 7,96 гривны за кубометр.

Что еще нужно знать

Напомним, сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Мы также писали, что в Государственной инспекции энергетического надзора оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.

тарифы
цены на газ
коммунальные услуги
Госстат
ЖКХ
электроэнергия
деньги
водоснабжение
вода
газоснабжение
электроснабжение
газ
цены в Украине
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту