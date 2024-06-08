Цены на коммуналку в Украине — на какие услуги могут вырасти тарифы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, ожидать ли украинцам повышения цен на коммунальные услуги. Несмотря на действующий мораторий, особенная потребность существует в пересмотре некоторых тарифов.

Об этом рассказал Кучеренко в интервью УНІАН.

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Могут ли вырасти тарифы во время моратория

Нардеп сказал, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду для населения, что исключает их повышение по закону. Однако он также отметил, что тарифы могут не повысить, а "привести к себестоимости". Кроме того, для небытовых потребителей в Украине моратория на повышение тарифов отсутствует, поэтому рост цен для этой категории не исключен.

"Не исключено повышение тарифа на распределение газа. И могут быть какие-то изменения, к сожалению, в тарифе на тепло, которое и так для тех, кто пользуется центральным отоплением, очень болезненно", — добавил Кучеренко.

Как могут вырасти тарифы на коммуналку

Депутат считает, что правительству будет сложно поднять цены без поддержки парламента, поскольку Верховная Рада не согласится с этим. В то же время, он высказал мнение, какие именно тарифы могли бы быть повышены в первую очередь.

"Водоканалы вопиют, что они в катастрофическом состоянии, и моратория на воду нет. Поэтому думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду. Кстати, они сейчас растут по всей стране для небытовых потребителей, и водоканалы требуют, чтобы для населения также поднялся тариф", — сказал Кучеренко.

По прогнозу нардепа, речь идет об увеличении тарифа на 25-30%.

Что еще стоит знать

Напомним, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей повысился с 1 июня. Для экономии освещения можно установить двухзонный или трехзонный счетчик. В ночное время тариф по таким счетчикам значительно ниже.

Мы также писали, что, по словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, учитывая повышение тарифов на электроэнергию в Украине, вероятное подорожание теплоэнергии становится почти неизбежным. Существуют веские основания для такого развития событий.