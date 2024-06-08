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Підвищення тарифів — ціни на комуналку можуть зрости на 30%

8 червня 2024 12:09
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на комуналку в Україні — на які послуги можуть зрости тарифи
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, чи очікувати українцям підвищення цін на комунальні послуги. Попри діючий мораторій, особлива потреба існує у перегляді деяких тарифів.

Про це Кучеренко розповів в інтерв'ю УНІАН.

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Чи можуть зрости тарифи під час мораторію

Нардеп сказав, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, газ і гарячу воду для населення, що виключає можливість їхнього підвищення за законом. Проте він також вказав, що тарифи можуть не підвищити, а "привести до собівартості". Крім того, для непобутових споживачів в Україні мораторію на підвищення тарифів немає, тому зростання цін для цієї категорії не виключене.

"Не виключене підвищення тарифу на розподіл газу. Й можуть бути якісь зміни, на жаль, в тарифі на тепло, яке й так для тих, хто користується центральним опаленням, є дуже болючим", — додав Кучеренко.

Як можуть зрости тарифи на комуналку

Депутат вважає, що уряду буде складно підвищити ціни без підтримки парламенту, оскільки Верховна Рада не погодиться з цим. Водночас він висловив думку, які саме тарифи могли б бути підвищені у першу чергу.

"Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду. До речі, вони зараз зростають по всій країні для непобутових споживачів, і водоканали вимагають, щоб для населення також піднявся тариф", — сказав Кучеренко.

За прогнозом нардепа, йдеться про збільшення тарифу на 25-30%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищився з 1 червня. Для економії на освітленні можна встановити двозонний або тризонний лічильник. У нічний час тариф за такими лічильниками є значно нижчим.

Ми також писали, що за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Желєзняка, з огляду на підвищення тарифів на електроенергію в Україні, ймовірне подорожчання теплоенергії стає майже неминучим. Існують вагомі підстави для такого розвитку подій.

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