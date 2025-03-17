Минфин официально опроверг слухи о повышении налогов для ФОПов

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последние дни среди предпринимателей появилось беспокойство: ряд Telegram-каналов и отдельные медиа начали распространять информацию о якобы повышении налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Однако Министерство финансов Украины официально опровергло эти слухи, заявив, что подобные изменения пока не находятся на повестке дня.

В ведомстве отметили, что любые изменения в налоговой системе будут рассматриваться только после выполнения ряда предпосылок.

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В частности, речь идет о создании механизмов безопасного использования налоговых данных и обеспечения прозрачности финансовых операций предпринимателей.

"Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены мероприятия по безопасности использования данных и доступа к информации об обороте средств налогоплательщиков", — отметили в Минфине.

Там также отметили, что подобные реформы не принимаются в закрытом режиме.

В Министерстве финансов подчеркнули, что любые изменения в налогообложении ФЛП будут проходить публичные обсуждения с участием представителей бизнеса, экспертов, международных партнеров и органов государственной власти.

Почему возникла паника

Подобные новости часто возникают на фоне неопределенности и сложной экономической ситуации. Правительство неоднократно заявляло о необходимости реформирования налоговой системы, однако пока никаких решений по увеличению налоговой нагрузки на ФЛП не принято.

Таким образом пока правила налогообложения для физических лиц-предпринимателей остаются без изменений. В то же время, если в будущем будут предлагаться нововведения, они станут предметом широкого общественного обсуждения.

Как мы сообщали, в основном нарушения, совершенные ФЛП, классифицируются как административные, и наказанием за них является штраф. Однако некоторые действия могут повлечь уголовную ответственность, что не ограничивается только финансовыми санкциями.

Напомним также, в марте 2025 года ФЛП необходимо уплатить налоги и подать декларации в контролирующий орган. Невыполнение этих обязательств в установленный срок приведет к штрафным санкциям. Чтобы избежать просрочек, рекомендуется использовать налоговый календарь.