Бизнес в Украине — некоторые предприниматели получат ваучеры

Работник на строительстве. Фото: km service

В сентябре 2024 года украинским предпринимателям в Харькове предоставят ваучеры на возобновление бизнеса. Такая возможность стала доступна в рамках деятельности Kharkiv Business Hub.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Ваучеры на бизнес от Kharkiv Business Hub

Как отмечается, Kharkiv Business Hub обеспечит восстановление помещений бизнеса, пострадавших из-за военной агрессии РФ. Проект поможет бизнесу с заменой окон, косметическим ремонтом и восстановлением крыш для полноценного функционирования.

"В рамках проекта представители Kharkiv Business Hub совместно с представителями ОО "Я Спасенный" получают заявки на восстановление от представителей бизнеса, оценивают соответствие критериям отбора, готовят смету на возобновление пострадавшего бизнеса, составляют план работ и выполняют все строительные работы, направленные на восстановление бизнеса", — отмечают организаторы.

Ваучеры можно использовать для косметического ремонта пострадавших в результате российских обстрелов помещений. В частности, покроют стоимость:

восстановления окон площадью до 20 кв. м;

ремонта фасада площадью до 50 кв. м;

косметического ремонта помещения площадью до 50 кв. м;

восстановления крыши площадью до 80 кв. м.

Как присоединиться к программе

Подавать заявки на участие в программе могут предприниматели при условии:

регистрации бизнеса в Харькове и деятельности более года;

бизнес не находится в состоянии ликвидации и не входит в санкционный список;

возможности трудоустройства одного нового сотрудника после ремонта и возобновления деятельности или трех сотрудников в течение трех месяцев.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно заполнить гугл-форму. Заявки будут принимать только до 30 сентября 2024 года.

"Выдача ваучеров стала возможной при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Укрепление общественного доверия в Украине" (UCBI)", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, новое количество ветеранов стало победителями семнадцатой волны подачи заявлений в 2024 году на гранты для ветеранов. В целом с начала действия ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" ветераны и члены семей участников боевых действий получили гранты на общую сумму 500 млн грн.

Также мы писали, что украинские предприниматели могут получить от государства до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Создай" анонсировали в Кабмине.