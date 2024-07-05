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Предприниматели могут получить лицензии и разрешения в электронной форме — детали нового проекта

5 июля 2024 18:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Бизнес может получить разрешения и лицензии через Дію — детали новой программы
Женщина за ноутбуком. Фото: iStock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинское правительство запустило проект єДозвіл на портале "Дія". Он позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Подробнее про єДозвіл

"Благодаря этому ИТ-инструменту предприниматели смогут онлайн подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать предоставление админуслуг, подавать жалобы", — сказала Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, первая услуга будет доступна уже в конце июля.

Предприниматели, которые присоединятся к участию в проекте, смогут, в частности:

  • подавать заявления и соответствующие документы в электронной форме на получение, восстановление, остановка или аннулирование лицензий, расширение или сужение хозяйственной деятельности и т.п.
  • информировать об изменениях в документах и сведениях, которые приобщались к заявлению
  • создавать и представлять декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
  • получать информацию о состоянии или результатах рассмотрения электронных документов;
  • платить за предоставление админуслуг;
  • жаловаться на действия (бездействие) органа лицензирования относительно нарушения им требований в сфере лицензирования.
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Источник: скриншот

Как это работает

Заявления и документы, поданные через єДозвіл, будут автоматически проверяться электронной системой по специальному алгоритму. Система определит уровень риска и выберет подходящий тип процедуры регистрации электронных документов.

Если уровень риска низкий, регистрация производится автоматически. В случае более высокого уровня риска к проверке подключаются представители соответствующих государственных органов, которые должны принять решение о выдаче лицензии в течение 10 дней.

На первом этапе экспериментального проекта будут предоставляться следующие услуги:

  • лицензия на проведение хозяйственной деятельности по туроператорской деятельности;
  • лицензия на проведение хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
  • лицензия на ведение хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • лицензия на проведение образовательной деятельности по уровню дошкольного образования;
  • декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в прошлом году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

Мы также писали, что политик Валерий Гончарук прокомментировал массовое закрытие ФЛП в Украине. По его словам, это связано с тем, что предприниматели, у которых нет лоббирования на политическом уровне, не смогут вести крупный бизнес.

Дия ФЛП бизнес документы предприниматели разрешение

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