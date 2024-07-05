Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Підприємці можуть отримати ліцензії та дозволи в електронній формі — деталі нового проєкту arrow

Підприємці можуть отримати ліцензії та дозволи в електронній формі — деталі нового проєкту

5 липня 2024 18:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Бізнес може отримати дозволи та ліцензії через Дію — деталі нової програми
Жінка за ноутбуком. Фото: iStock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Український уряд запустив проєкт єДозвіл на порталі "Дія". Він дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Читайте також:

Детальніше про єДозвіл

"Завдяки цьому ІТ-інструменту підприємці зможуть  онлайн подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати надання адмінпослуг, подавати скарги", — сказала Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, перша послуга буде доступною вже наприкінці липня.

Підприємці, які долучаться до участі в проєкті матимуть змогу, зокрема:

  • подавати заяви та відповідні документи в електронній формі на отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення чи звуження господарської діяльності і т.ін.
  • інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви
  • створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;
  • сплачувати за надання адмінпослуг;
  • скаржитись на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.
null
Джерело: скриншот

Як це працює

Заяви та документи, подані через єДозвіл, будуть автоматично перевірятися електронною системою за спеціальним алгоритмом. Система визначить рівень ризику і обере відповідний тип процедури реєстрації електронних документів.

Якщо рівень ризику низький, реєстрація відбувається автоматично. У випадку вищого рівня ризику, до перевірки підключаються представники відповідних державних органів, які повинні прийняти рішення про видачу ліцензії протягом 10 днів.

На першому етапі експериментального проєкту надаватимуться наступні послуги:

  • ліцензія на провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності;
  • ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
  • ліцензія на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;
  • декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств. 

Ми також писали, що політик Валерій Гончарук прокоментував масове закриття ФОПів в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що підприємці, які не мають лобіювання на політичному рівні, не зможуть вести великий бізнес.

Дія ФОП бізнес документи підприємці дозвіл

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося