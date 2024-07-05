Бізнес може отримати дозволи та ліцензії через Дію — деталі нової програми

Жінка за ноутбуком. Фото: iStock

Український уряд запустив проєкт єДозвіл на порталі "Дія". Він дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Детальніше про єДозвіл

"Завдяки цьому ІТ-інструменту підприємці зможуть онлайн подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати надання адмінпослуг, подавати скарги", — сказала Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, перша послуга буде доступною вже наприкінці липня.

Підприємці, які долучаться до участі в проєкті матимуть змогу, зокрема:

подавати заяви та відповідні документи в електронній формі на отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення чи звуження господарської діяльності і т.ін.

інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви

створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;

сплачувати за надання адмінпослуг;

скаржитись на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

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Як це працює

Заяви та документи, подані через єДозвіл, будуть автоматично перевірятися електронною системою за спеціальним алгоритмом. Система визначить рівень ризику і обере відповідний тип процедури реєстрації електронних документів.

Якщо рівень ризику низький, реєстрація відбувається автоматично. У випадку вищого рівня ризику, до перевірки підключаються представники відповідних державних органів, які повинні прийняти рішення про видачу ліцензії протягом 10 днів.

На першому етапі експериментального проєкту надаватимуться наступні послуги:

ліцензія на провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності;

ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

ліцензія на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Ми також писали, що політик Валерій Гончарук прокоментував масове закриття ФОПів в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що підприємці, які не мають лобіювання на політичному рівні, не зможуть вести великий бізнес.