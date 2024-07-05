Бізнес може отримати дозволи та ліцензії через Дію — деталі нової програми

Підприємці можуть отримати ліцензії та дозволи в електронній формі — деталі нового проєкту
Український уряд запустив проєкт єДозвіл на порталі "Дія". Він дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Детальніше про єДозвіл
"Завдяки цьому ІТ-інструменту підприємці зможуть онлайн подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати надання адмінпослуг, подавати скарги", — сказала Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, перша послуга буде доступною вже наприкінці липня.
Підприємці, які долучаться до участі в проєкті матимуть змогу, зокрема:
- подавати заяви та відповідні документи в електронній формі на отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення чи звуження господарської діяльності і т.ін.
- інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви
- створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
- отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;
- сплачувати за надання адмінпослуг;
- скаржитись на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.
Як це працює
Заяви та документи, подані через єДозвіл, будуть автоматично перевірятися електронною системою за спеціальним алгоритмом. Система визначить рівень ризику і обере відповідний тип процедури реєстрації електронних документів.
Якщо рівень ризику низький, реєстрація відбувається автоматично. У випадку вищого рівня ризику, до перевірки підключаються представники відповідних державних органів, які повинні прийняти рішення про видачу ліцензії протягом 10 днів.
На першому етапі експериментального проєкту надаватимуться наступні послуги:
- ліцензія на провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності;
- ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
- ліцензія на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;
- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
Ми також писали, що політик Валерій Гончарук прокоментував масове закриття ФОПів в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що підприємці, які не мають лобіювання на політичному рівні, не зможуть вести великий бізнес.
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