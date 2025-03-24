Поджоги и рекордные падения продаж в Европе — как действия Илона Маска влияют на Tesla

Президент США Дональд Трамп рядом с генеральным директором Tesla Илоном Маском. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Близость генерального директора Tesla Илона Маска к Дональду Трампу пока не очень помогает справиться с трудностями, которые в последнее время возникли у американского производителя электромобилей. Акции Tesla стремительно падают, то же самое происходит и с продажами автомобилей. В то же время, дилерские центры компании страдают от нападений и поджогов.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с Tesla и как личность и поступки Илона Маска влияют на компанию.

Читайте также:

Что происходит с акциями Tesla

Последние месяцы оказались сложными для Tesla. За три месяца акции компании упали почти вдвое. Рыночная капитализация производителя электромобилей в США снизилась на 45% с момента достижения рекордного уровня в 1,5 триллиона долларов. Это фактически свело на нет большую часть роста, который произошел после того, как генеральный директор Маск оказал финансовую поддержку избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

В понедельник, 10 марта, акции производителя электромобилей упали на 15%, что стало для них наибольшей утратой стоимости с сентября 2020 года. Как отмечают эксперты, падение акций Tesla было вызвано неопределенностью вокруг тарифной политики президента Трампа. Канада и Мексика являются важными рынками для автомобильных поставщиков, и введение новых тарифов, которое может спровоцировать торговую войну, вероятно, негативно скажется на производстве и приведет к росту цен.

При этом, в пятницу, 14 марта, Tesla завершила седьмую подряд неделю снижения, что стало самой продолжительной серией убытков с момента выхода компании на биржу Nasdaq в 2010 году. Текущая неделя также не принесла хороших новостей для компании Маска. За 5 дней акции Tesla потеряли почти 9%.

Значительная часть падения Tesla, которое происходит в последние месяцы, связана с ухудшением общественного восприятия компании, поскольку ее генеральный директор Илон Маск все активнее вовлекается в политику как США, так и Европы. Акции компании снижаются еженедельно с тех пор, как Маск занял должность главы Департамента правительственной эффективности (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа.

Кроме того, два китайских конкурента Tesla в сфере электромобилей на этой неделе сделали важные заявления, которые могут еще больше ослабить позиции компании на китайском рынке. BYD представила новую систему быстрой зарядки, позволяющую заряжать автомобили менее чем за треть времени, необходимого для текущих зарядных устройств Tesla, а Zeekr объявила, что бесплатно внедряет в Китае свою систему беспилотного вождения.

Аналитики прогнозируют, что доля Tesla на рынке Китая сократится вдвое — до 10%, и в связи с этим снизили оценку подразделений компании, которые занимаются разработкой полностью автономного вождения и роботакси, с 1,26 трлн долларов до примерно 850 млрд долларов.

Проблемы с продажами в Европе

Автопроизводители из Китая бьют и по продажам Tesla в Европе. В январе регистрация новых автомобилей Tesla в ЕС резко сократилась, тогда как китайские производители электромобилей показали ощутимый рост.

Немецкое транспортное управление Kraftfahrt-Bundesamt сообщило в среду, что продажи электромобилей Tesla в январе упали почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Франции зарегистрировано снижение на 63% в годовом исчислении, а в Великобритании, согласно данным Общества производителей и продавцов автомобилей, падение составило почти 8%.

Подобные тенденции наблюдаются и в других странах Европы: в Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии регистрация Tesla сократилась более чем на 40%, а в Испании зафиксировано резкое падение — на 75%.

Несмотря на спад продаж Tesla в Великобритании, Франции и Германии, общий спрос на электромобили с аккумуляторной батареей в этих странах продолжает расти. В Великобритании количество регистраций увеличилось на 41% в январе 2025 года по сравнению с прошлым годом, а в Германии, вопреки общему сокращению авторынка, рост составил 53,5%.

Можно предположить, что одной из причин падения продаж Tesla является негативное отношение британцев и европейцев к Илону Маску, который в последнее время активно критикует европейских политиков. Еще одной причиной может быть стремительный рост конкурирующих брендов электромобилей.

В Великобритании китайский производитель BYD увеличил количество регистраций на 550% (до 1 614 автомобилей) в годовом исчислении и показал рост на 69% в Германии. Polestar — бренд, принадлежащий китайским компаниям и шведской Volvo — продемонстрировал рост на 216% в Великобритании и на 113% в Германии, хотя его объемы продаж по-прежнему значительно уступают Tesla.

Электромобили BYD во многих регионах стоят дешевле, чем Tesla, тогда как Polestar привлекает покупателей своим премиальным дизайном. Кроме того, Tesla не выпускала новых моделей в течение нескольких лет, за исключением неоднозначного Cybertruck. Недавно компания представила обновленную версию своего бестселлера Model Y, однако сроки ее появления на европейском рынке пока остаются неясными.

В опубликованном на прошлой неделе отчете о доходах за четвертый квартал Tesla сообщила о неутешительных результатах: прибыль сократилась на 71%, а прибыль от автомобильного бизнеса упала на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Нападения на офисы Tesla

К исключительно экономическим неудачам добавились также нападения на дилерские центры и офисы Tesla, которые происходят по всей территории США и за рубежом. Целями стали выставочные залы, парковки, зарядные станции и частные автомобили.

С момента вступления Дональда Трампа на пост президента наблюдается заметный рост напряжения вокруг бизнеса Маска.

Критики генерального директора Tesla организовали десятки мирных демонстраций в дилерских центрах и на заводах компании по всей Северной Америке и Европе. Некоторые владельцы Tesla, включая сенатора США, пообещали продать свои автомобили.

Прокуроры штата Колорадо обвинили женщину, которую подозревают в серии нападений на дилерские центры Tesla, включая попытку поджога с использованием коктейлей Молотова и нанесение надписи "нацистские автомобили" на стены зданий. Кроме того, в Южной Каролине арестовали мужчину, которого обвиняют в поджоге зарядных станций Tesla.

Сожженные автомобили Tesla. Фото: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal

Наиболее громкие инциденты произошли в городах северо-запада США, имеющих сильные антимасковские и антитрамповские настроения. Например, жителю Орегона предъявлено обвинение в том, что он бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в магазин Tesla, а затем вернулся и открыл огонь по витринам.

В пригороде Портленда неизвестные обстреляли выставочный зал Tesla, выпустив более дюжины пуль и повредив автомобили и окна. Это было уже второе нападение на этот магазин за неделю. В Сиэтле в начале месяца были подожжены четыре автомобиля Cybertruck на стоянке Tesla.

Во вторник, 18 марта, несколько автомобилей Tesla были подожжены возле сервисного центра компании в Лас-Вегасе. По словам правоохранителей, по крайней мере один человек бросил коктейли Молотова и произвел несколько выстрелов по автомобилям. Сам Маск назвал это нападение "жестоким терроризмом".

Напомним, астронавт NASA и сенатор от штата Аризона опубликовал видео, на котором он "увольняет" Илона Маска и свою Tesla. Сенатор заявил, что "больше не может ездить на машине, которую разработал заср*нец".

Также владельцы электромобилей Tesla, опасаясь за собственную безопасность и сохранность своих транспортных средств, придумывают новые способы дистанцироваться от скандального бренда. На улицах стали чаще замечать электромобили Tesla без оригинальных эмблем. Вместо них установлены логотипы других автопроизводителей — Audi, Mazda, Honda и др.