Пенсии в Украине — сколько стоит месяц стажа в 2024 году

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал некоторые нюансы добровольных страховых взносов, которые могут делать украинцы, если не хватает стажа и желают его увеличить. Известно, сколько стоит полный месяц стажа в январе 2024-го.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Размер добровольного пенсионного взноса

В Пенсионном фонде отмечают, что для зачисления страхового стажа в виде одного полного месяца, размер добровольного взноса должен быть не меньше суммы минимального страхового взноса.

По правилам, размер такого взноса равен 22% от размера минимальной заработной платы. Объем минимальной зарплаты вырос с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. гривен.

Таким образом, в январе, для того, чтобы отнести один полный месяц к стажу, необходимо заплатить 1562 гривны:

22% х 7,1 тыс. гривен

При этом следует отметить, что с 1 апреля минимальная зарплата будет составлять 8 тыс. гривен, поэтому сумму необходимо будет заплатить более высокую.

Стаж для выхода на пенсию

В ПФУ напоминают, что в 2024 году минимальный страховой стаж повысился на 12 месяцев. В 2023 году до 60 лет нужно было иметь 30 лет стажа. В таких условиях граждане могли выходить на "заслуженный отдых". Однако, у кого было меньше 30-ти и более 20 лет стажа, можно было рассчитывать на пенсию в 63 года.

В этом году правила для пожилых людей ужесточились. Согласно требованиям законодательства, теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа, в 63 — минимум 21 год. Для права на пенсию в 65 лет по-прежнему нужно иметь от 15 лет стажа.

Повышение требований продиктовано реформой 2017 года — ежегодно на 12 месяцев требования к стажу растут. С такими темпами, вскоре граждане смогут выйти на пенсию только при условии, что есть 35 лет стажа.

По данным ПФУ, до полномасштабной войны украинцы выходили на пенсию, имея средний стаж в 32 года. Поэтому для ряда граждан ситуация не изменится, а стажа будет хватать для своевременного выхода на пенсию. Однако с 2025-го у украинцев будут проблемы и им придется работать несколько дольше.

Таким образом, в стране постепенно почти половина всех 60-летних граждан не сможет вовремя выйти на пенсию. Такое решение и призвано оттянуть во времени всеобщее повышение пенсионного возраста в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.