Пенсії в Україні — скільки коштує місяць стажу у 2024 році

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деякі нюанси добровільних страхових внесків, які можуть робити українці, якщо не вистачає стажу і бажають його збільшити. Відомо, скільки коштує повний місяць стажу у січні 2024-го.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Читайте також:

Розмір добровільного пенсійного внеску

У Пенсійному фонді зазначають, що для зарахування страхового стажу у вигляді одного повного місяця, розмір добровільного внеску має бути не менший за суму мінімального страхового внеску.

За правилами, розмір такого внеску дорівнює 22% від розміру мінімальної заробітної платні. Розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року до 7,1 тис. гривень.

Таким чином, у січні для того, щоб зарахувати один повний місяць до стажу, необхідно заплатити 1562 гривні:

22% х 7,1 тис. гривень

При цьому варто зауважити, що з 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 8 тис. гривень, тому суму необхідно заплатити вищу.

Стаж для виходу на пенсію

У ПФУ нагадують, що у 2024 році мінімальний страховий стаж підвищився на 12 місяців. У 2023 році, до 60 років потрібно було мати 30 років стажу. За таких умов громадяни могли виходити на "заслужений відпочинок". Проте, у кого було менше 30-ти, та більше 20 років стажу, можна розраховувати на пенсію у 63 роки.

Цьогоріч правила для людей похилого віку посилили. Згідно з вимогами законодавства, тепер для пенсії у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу, у 63 — мінімум 21 рік. Для права на пенсію у 65-ть років, як і раніше, треба мати від 15 років стажу.

Підвищення вимог продиктоване реформою 2017 року — щороку на 12 місяців вимоги до стажу зростають. З такими темпами, незабаром громадяни зможуть вийти на пенсію лише за умови, що є аж 35 років стажу.

За даними ПФУ, до повномасштабної війни українці виходили на пенсію, маючи середній стаж у 32 роки. Тому цьогоріч для низки громадян ситуація не зміниться, а стажу вистачатиме для вчасного виходу на пенсію. Однак, з 2025-го українці матимуть проблеми і їм доведеться працювати дещо довше.

Таким чином, в країні поступово майже половина усіх 60-річних громадян не зможуть вчасно вийти на пенсію. Таке рішення й покликане відтягнути у часі загальне підвищення пенсійного віку в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.