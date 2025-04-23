Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Криштиану Роналду — как они заработали миллиарды долларов в спорте

Английский футболист Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Профессиональный спорт уже давно является своеобразной бизнес-империей, где зарабатывают на телевизионных правах, атрибутике, спонсорских контрактах. Неудивительно, что самые известные спортсмены становятся самыми богатыми людьми в мире.

Тем временем американское издание Sportico обновило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за все время, подсчитав их доходы в 2024 году.

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Так, в этом рейтинге журналисты определяли доход спортсменов во время игровой карьеры и после нее. Журналисты, в частности, учли:

зарплаты;

бонусы за выступления;

деньги за спонсорские соглашения;

доходы от бизнеса, роялти и тому подобное.

Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю — кто они

Майкл Джордан

Состояние: 4,15 млрд долларов.

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), шестикратный чемпион в составе баскетбольного клуба "Чикаго" и двукратный олимпийский чемпион со сборной США, завершил свою игровую карьеру в 2003 году. Во время карьеры игрока зарабатывал по 90 млн долларов ежегодно, а благодаря спонсорским контрактам с Nike, Hanes и Gatorade обогатился на 2,4 млрд долларов. А в 2024 году его доходы за всю карьеру пересекли отметку в 4 млрд долларов.

Тайгер Вудс

Состояние: 2,7 млрд долларов

Еще в 2022 году в Forbes признали американского гольфиста вторым в истории спортсменом-миллиардером. За время своей профессиональной карьеры Вудс только на призовых заработал более 120 млн долларов, а в целом его состояние за карьеру сейчас оценивается в 1,3 млрд долларов.

Он продолжает инвестировать деньги, в частности, в недвижимость, имеет собственный бизнес, который специализируется на дизайне полей для гольфа, и элитную сеть минигольфов Popstroke.

Криштиану Роналду

Состояние: 2,2 млрд долларов.

Живая легенда мирового футбола и форвард Аль-Насра из Саудовской Аравии является одним из самых богатых футболистов мира. 40-летний португалец за 2024 год заработал 260 млн долларов, а в целом имеет 2, 2 млрд долларов. Его доходы состоят из:

зарплаты;

бонусов;

рекламных и спонсорских соглашений.

Леброн Джеймс

Состояние: 1,88 млрд долларов.

Еще один американский баскетболист в рейтинге, который начал приумножать свое состояние еще во время своих выступлений на баскетбольной площадке благодаря коммерческим соглашениям с PepsiCo и Nike.

Лионель Месси

Состояние: 1,85 млрд долларов.

Аргентинский футболист значительные доходы получает от коммерции — он на постоянной основе работает с известными мировыми брендами, такими как adidas, Pepsi, Jacobs & Co.

Арнольд Палмер

Состояние: 1,82 млрд долларов

Американский гольфист семь раз побеждал в престижном турнире серии Мастерс по гольфу, а в 1967 году стал первым гольфистом, который заработал миллион долларов. К моменту своей смерти в 2016 году он совокупно заработал более 1 млрд долларов. Палмер также активно популяризировал гольф, издавая книги и продюсируя телешоу об этом виде спорта.

Джек Никлас

Состояние: 1,75 миллиардов долларов.

Еще один профессиональный игрок в гольф, который отдал этому виду спорта 25 лет своей жизни. Никлас 73 раза побеждал на различных престижных турнирах. Карьеру игрока завершил еще в 1986 году, а его совокупный доход в спорте составил более 1 млрд долларов.

Дэвид Бекхэм

Состояние: 1,6 млрд долларов.

Английский футболист в свое время кардинально изменил представление о футболе и моде: он одним из первых начал активно развивать собственный бренд, подписывать контракты с различными спонсорами. Это, а также его успешные выступления на футбольном поле, помогли Бекхэму заработать неплохие деньги.

Роджер Федерер

Состояние: 1,5 млрд долларов.

Швейцарский спортсмен является 20-кратным победителем турниров "Большой шлем". Только призовыми Федерер получил за карьеру более 100 млн долларов.

Флойд Мейвезер

Состояние: 1,5 млрд долларов.

Непобежденный чемпион мира в полусредней весовой категории: 50 раз выходил в ринг и не проиграл ни одного поединка, а в 27 поединках отправлял своих соперников в нокаут.

Ранее мы рассказывали о самом старшем миллиардере в мире, которому уже исполнилось 103 года. Известно, на чем зарабатывает бизнесмен.

Также напомним, что в последнем в рейтинге Forbes оказались семь украинцев. Их состояние оценили в более чем 1 млрд долларов.