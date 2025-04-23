Майкл Джордан, Тайгер Вудс і Кріштіану Роналду — як вони заробили мільярди доларів у спорті

Перший в історії спорту — кому вдалося заробити 4 млрд доларів
Професійний спорт вже давно є своєрідною бізнес-імперією, де заробляють на телевізійних правах, атрибутиці, спонсорських контрактах. Тож не дивно, що найвідоміші спортсмени стають найбагатшими людьми у світі.
Тим часом американське видання Sportico оновило рейтинг найоплачуваніших спортсменів за увесь час, підрахувавши їхні доходи у 2024 році.
Так, у цьому рейтингу журналісти визначали дохід спортсменів під час ігрової кар'єри та після неї. Журналісти, зокрема, врахували:
- зарплати;
- бонуси за виступи;
- гроші за спонсорські угоди;
- доходи від бізнесу, роялті тощо.
Десять найоплачуваніших спортсменів за усю історію — хто вони
Майкл Джордан
- Статки: 4,15 млрд доларів
Легенда Національної баскетбольної асоціації (NBA), шестиразовий чемпіон у складі баскетбольного клубу "Чикаго" та дворазовий олімпійський чемпіон зі збірною США, завершив свою ігрову кар'єру у 2003 році. Під час кар'єри гравця заробляв по 90 млн доларів щороку, а завдяки спонсорським контрактам із Nike, Hanes і Gatorade збагатився на 2,4 млрд доларів. А у 2024 році його доходи за усю кар'єру перетнули позначку у 4 млрд доларів.
Тайгер Вудс
- Статки: 2,7 млрд доларів
Ще у 2022 році у Forbes визнали американського гольфіста другим в історії спортсменом-мільярдером. Під час своєї професійної кар'єри Вудс лише на призових заробив понад 120 млн доларів, а загалом його статки за кар'єру зараз оцінюються в 1,3 млрд доларів.
Він продовжує інвестувати гроші, зокрема, в нерухомість, має власний бізнес, який спеціалізується на дизайні полів для гольфу, та елітну мережу мінігольфів Popstroke.
Кріштіану Роналду
- Статки: 2,2 млрд доларів.
Жива легенда світового футболу та форвард Аль-Насра із Саудівської Аравії є одним із найбагатших футболістів світу. 40-річний португалець за 2024 рік заробив 260 млн доларів, а загалом має 2,2 млрд доларів. Його доходи складаються з:
- зарплати;
- бонусів;
- рекламних та спонсорських угод.
Леброн Джеймс
- Статки: 1,88 млрд доларів.
Ще один американський баскетболіст у рейтингу, який почав примножувати свої статки ще під час своїх виступів на баскетбольному майданчику завдяки комерційним угодам із PepsiCo та Nike.
Ліонель Мессі
- Статки: 1,85 млрд доларів.
Аргентинський футболіст значні доходи отримує від комерції — він на постійній основі працює з відомими світовими брендами, такими як adidas, Pepsi, Jacobs & Co.
Арнольд Палмер
- Статки: 1,82 млрд доларів.
Американський гольфіст сім разів перемагав у престижному турнірі серії Мастерз з гольфу, а у 1967 році став першим гольфістом, який заробив мільйон доларів. До моменту своєї смерті у 2016 році гольфіст сукупно заробив понад 1 млрд доларів. Палмер також активно популяризував гольф, видаючи книги та продюсуючи телешоу про цей вид спорту.
Джек Ніклас
- Статки: 1,75 мільярдів доларів.
Ще один професійний гравець у гольф, який віддав цьому виду спорту 25 років свого життя. Ніклас 73 рази перемагав на різних престижних турнірах. Кар'єру гравця Ніклас завершив ще у 1986 році, а його сукупний дохід у спорті склав понад 1 млрд доларів.
Девід Бекхем
- Статки: 1,6 млрд доларів.
Англійський футболіст свого часу кардинально змінив уявлення про футбол та моду: він одним із перших почав активно розвивати власний бренд, підписувати контракти з різними спонсорами. Це, а також його успішні виступи на футбольному полі, допомогли Бекхему заробити непогані гроші.
Роджер Федерер
- Статки: 1,5 млрд доларів.
Швейцарський спортсмен є 20-разовим переможцем турнірів "Великий шолом". Тільки призовими Федерер за кар'єру отримав понад 100 млн доларів.
Флойд Мейвезер
- Статки: 1,5 млрд доларів.
Непереможений чемпіон світу у напівсередній ваговій категорії: 50 разів виходив у ринг і не програв жодного поєдинку, а у 27 поєдинках відправляв своїх суперників у нокаут.
Раніше ми розповідали про найстаршого мільярдера у світі, якому вже виповнилося 103 роки. Відомо, на чому заробляє бізнесмен.
Також нагадаємо, що в останньому в рейтингу Forbes опинилися семеро українців. Їхні статки оцінили у понад 1 млрд доларів.
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