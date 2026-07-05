Переводы на пенсионную карту: как это работает в ПриватБанке

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Среди множества продуктов, предлагаемых украинскими банками, есть карты, которые могут оформлять различные социальные и возрастные группы клиентов. Например, ПриватБанк предлагает пенсионерам пенсионную карту, на которую государство начисляет выплаты. Однако некоторых украинцев интересует, можно ли пополнять такие карты самостоятельно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Пенсионная карта в ПриватБанке

Оформить её можно как в отделении банка, так и онлайн, говорится на сайте ПриватБанка. Если выбрать второй способ, то вы получите Digital Карту для выплат в Приват24 — виртуальный девайс без пластикового носителя.

В отделении ПриватБанка оформить пенсионную карту можно за 20 минут. С собой нужно иметь документы:

паспорт;

идентификационный код (ИНН).

"Передавать дополнительные документы в Пенсионный фонд не нужно, ведь ваше заявление о получении пенсии в банке мы передадим самостоятельно", — указано на сайте банка.

Можно ли пополнять пенсионную карту ПриватБанка

Такая возможность для пенсионеров предусмотрена. Переводить деньги на пенсионную карту можно:

через Приват24;

в кассах банка;

через терминалы ПриватБанка.

При этом нужно учитывать один важный нюанс: пенсионные карты оформляются только в гривне, и пополнить их можно только через украинский банк. Поэтому, если, например, родственники пенсионера находятся за границей, но хотят перевести деньги, то лучше оформить любую личную карту со счетом в валюте перевода.

Как сообщали Новини.LIVE, в ПриватБанке доступна услуга по оплате коммунальных услуг. Однако за эту услугу взимается комиссия, размер которой зависит от ряда факторов. При этом пенсионеров это не касается.

Еще Новини.LIVE сообщали, что доставка карт ПриватБанка остается бесплатной. Так будет как минимум до конца 2026 года. Срок доставки карты в Украине — один день через Новую почту.