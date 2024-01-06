Пенсии повысят дважды — кто получит на 520 грн больше

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине в текущем году, несмотря на военное положение, власти намерены провести несколько этапов повышения выплат для пенсионеров. Больше всего повезет одной категории граждан — получат суммарно по 520 гривен.

Об этом сообщают эксперты профильного портала "На пенсии".

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Ситуация с выплатой пенсий в 2024-м

Как отмечают специалисты, поскольку в стране идет война, и правительство рассчитывает на финансовую международную поддержку для покрытия социальных расходов, масштабную индексацию пенсий могут не провести. Ее планировали осуществить с 1 марта 2024 года.

В Министерстве социальной политики предупредили, что в случае задержки иностранных средств мартовского повышения не будет, однако это не касается пересчета основных выплат.

Но, если вопрос с предоставлением Украине финансовой помощи будет решен, то запланированные изменения внедрят по новому бальному принципу, который уравняет права граждан, вышедших на пенсию давно и тех, кто стали пенсионерами недавно.

Два этапа повышения выплат пенсионерам

Согласно Государственному бюджету на текущий год, в Украине повысят пенсии дважды. Речь идет о тех, кому исполнилось 65 лет. Однако есть одно важное условие — необходимо иметь:

не менее 30 лет страхового стажа — для женщин;

не менее 35 лет стажа — для мужчин.

Соответствующее повышение произойдет из-за роста минимальной заработной платы, предусмотренного бюджетом. В прошлом году такого перерасчета не проводили, потому что зарплата была заморожена на уровне предыдущего года в связи с войной.

Однако в этом году в бюджете на 2024 год заложены финансы на повышение минимальной зарплаты в январе и апреле.

Так, в январе "минималка" должна вырасти до 7,1 тыс. гривен. Поскольку пенсия для лиц, достигших 65 лет, должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты, то минимальная гарантированная сумма для таких пенсионеров должна вырасти с 2,68 тыс. до 2,84 тыс. гривен.

В апреле размер минимальной зарплаты повысится до 8 тыс. гривен, из-за чего вырастет пенсия для граждан, которым больше 65 лет — до 3,2 тыс. гривен (также 40% от размера минимальной зарплаты).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ежегодно увеличивается обязательный срок страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Чтобы получить пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру нужно набрать не менее 30 лет страхового стажа. Также, в отдельных случаях может учитываться период ухода за лицом с инвалидностью.

Еще Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество банков, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и различные виды социальной помощи. Это позволило создать конкуренцию на рынке банковских услуг.