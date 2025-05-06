Назначат ли пенсию по инвалидности УБД после контузии — в ПФУ ответили

Пенсия по инвалидности — можно ли оформить в результате контузии
У украинских военнослужащих есть возможность претендовать на несколько видов пенсии, среди которых — пенсия по инвалидности. Оформить выплаты могут участники боевых действий (УБД), которые прослужили в армии менее года.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Можно ли оформить пенсию по инвалидности после контузии
В соответствии с Законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила вследствие:
- ранения;
- контузии;
- увечья;
- заболеваний, полученных при исполнении воинских обязанностей.
Какие документы нужны
- выписка из решения экспертной команды;
- документы, подтверждающие связь повреждения со службой (например, справка военно-врачебной комиссии);
- заявление в орган Пенсионного фонда.
Размер выплат по инвалидности в 2025 году
Граждане с инвалидностью будут получать выплаты на уровне предыдущего года. Так, украинцам с инвалидностью с детства будут платить:
- лицам с первой группой — 100% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность (2,36 тыс. грн);
- лицам со второй группой — 80% от прожиточного минимума;
- лицам с третьей группой — 60% от прожиточного минимума;
- несовершеннолетним детям с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.
Напомним, что военные, кроме основного денежного обеспечения, могут получать дополнительные выплаты. Известно, на каких условиях защитникам доплачивают деньги.
Также мы рассказывали о единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих, которые получили инвалидность при исполнении обязанностей военной службы. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума.
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