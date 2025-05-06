Назначат ли пенсию по инвалидности УБД после контузии — в ПФУ ответили

Банкноты по 500 гривен в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинских военнослужащих есть возможность претендовать на несколько видов пенсии, среди которых — пенсия по инвалидности. Оформить выплаты могут участники боевых действий (УБД), которые прослужили в армии менее года.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Реклама

Читайте также:

Можно ли оформить пенсию по инвалидности после контузии

В соответствии с Законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила вследствие:

ранения;

контузии;

увечья;

заболеваний, полученных при исполнении воинских обязанностей.

Какие документы нужны

выписка из решения экспертной команды;

документы, подтверждающие связь повреждения со службой (например, справка военно-врачебной комиссии);

заявление в орган Пенсионного фонда.

Размер выплат по инвалидности в 2025 году

Граждане с инвалидностью будут получать выплаты на уровне предыдущего года. Так, украинцам с инвалидностью с детства будут платить:

лицам с первой группой — 100% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность (2,36 тыс. грн);

лицам со второй группой — 80% от прожиточного минимума;

лицам с третьей группой — 60% от прожиточного минимума;

несовершеннолетним детям с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Напомним, что военные, кроме основного денежного обеспечения, могут получать дополнительные выплаты. Известно, на каких условиях защитникам доплачивают деньги.

Также мы рассказывали о единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих, которые получили инвалидность при исполнении обязанностей военной службы. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума.