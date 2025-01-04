Пенсии для военнослужащих – какие условия и размеры в 2025 году

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: armyinform

В Украине для представителей силовых ведомств предусмотрены особые условия назначения пенсионного обеспечения. Размер выплат зависит от выслуги лет и жизненных обстоятельств.

Соответствующий вопрос регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

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Условия выхода военных на пенсию за выслугу лет

Условия назначения пенсий для военных отличаются от гражданских. Одним из ключевых отличий является то, что для исчисления пенсии силовиков используют сумму денежного довольствия за последние два года, а в гражданских — заработную плату за всю профессиональную жизнь. То есть у большинства простых граждан будут значительно меньшие пенсии при таких условиях.

Также у военнослужащих перерасчет пенсий осуществляют и в результате индексации на инфляцию, и из-за повышения денежного довольствия у действующих военных. В то время как в гражданских — только вследствие индексации, учитывающей инфляцию и темп прироста средней заработной платы.

По закону, военнослужащие Вооруженных сил и работники других силовых структур наделены правом выхода на заслуженный отдых досрочно при наличии нужного количества выслуги лет.

Для досрочного выхода на пенсию военнослужащие должны иметь:

выслугу 25 календарных лет. Приблизительно в 43 года военные смогут воспользоваться таким правом (если служба началась с курсантской скамьи);

страховой стаж в 25 лет, из которых не менее 12,5 календарных лет составляет военная служба в случае достижения 45-летнего возраста;

при наличии 20 лет выслуги и достижения 45-летнего возраста (в случае увольнения из-за реформирования/сокращения количества в ВСУ);

20 лет выслуги независимо от возраста у военнослужащих, занимавших должности летного состава/плавающего состава подлодок.

Также следует отметить, что период прохождения службы, когда военные участвовали в отпоре агрессии РФ, относят к выслуге лет на льготных условиях (один месяц службы как за три).

Назначают пенсию только после увольнения со службы.

Определение размера пенсий военных

Пенсионное обеспечение военных финансируется из госбюджета и составляет минимум 50% от среднемесячного денежного довольствия:

военным, у которых есть выслуга 20 лет — в 50% среднемесячного денежного довольствия за последние два года службы и по 3% дополнительно за каждый год;

в случае увольнения по состоянию здоровья при наличии 20 лет выслуги — 55% от размера денежного довольствия за последние два года службы и дополнительно 3% за каждый год;

при наличии страхового стажа в 25 лет и выше, из которых минимум 12,5 календарных лет — служба — в размере 50% сумм обеспечения и дополнительно один процент за каждый год стажа свыше 25 лет;

увольняемые бойцы со службы из-за реформирования ВСУ — в размере 50% денежного довольствия за 20 лет выслуги и 3% за каждый дополнительный год, однако не выше 65%.

В то же время, 43 ст. закон определяет, что максимальная пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году речь идет о сумме 23,61 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что военные могут оформить пенсии по инвалидности. Размер выплат зависит от денежного довольствия и причины появления группы инвалидности.

Также сообщалось, что в Украине для участников боевых действий предусмотрены особые условия. Размер пенсии зависит от объема стажа и зарплаты, с которой раньше уплачивались страховые взносы.