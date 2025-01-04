Пенсії для військовослужбовців — які умови та розміри у 2025 році

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: armyinform

В Україні для представників силових відомств передбачені особливі умови призначення пенсійного забезпечення. Розмір виплат залежить від вислуги років та життєвих обставин.

Відповідне питання регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Читайте також:

Умови для виходу військових на пенсію за вислугу років

Умови призначення пенсій для військових відрізняються від цивільних. Однією з ключових відмінностей є те, що для обрахунку пенсії силовиків використовують суму грошового забезпечення за останні два роки, а в цивільних — заробітну плату за все професійне життя. Тобто у більшості простих громадян будуть значно менші пенсії за таких умов.

Також у військовослужбовців перерахунок пенсій здійснюють і внаслідок індексації на інфляцію, і через підвищення грошового забезпечення у чинних військових. Тоді як у цивільних — лише внаслідок індексації, яка враховує інфляцію та темп приросту середньої заробітної плати.

Згідно із законом, військовослужбовці Збройних сил та працівники інших силових структур наділені правом виходу на заслужений відпочинок достроково за наявності потрібної кількості вислуги років.

Для дострокового виходу на пенсію військовослужбовці повинні мати:

вислугу 25 календарних років. Приблизно у 43 роки військові зможуть скористатися таким правом (якщо служба розпочалась з курсантської лави);

страховий стаж у 25 років, з яких не менше ніж 12,5 календарних років становить військова служба у разі досягнення 45-річного віку;

за наявності 20 років вислуги та досягнення 45-річного віку (у разі звільнення через реформування/cкорочення кількості в ЗСУ);

20 років вислуги незалежно від віку у військовослужбовців, які займали посади льотного складу/плаваючого складу підводних човнів.

Також варто зауважити, що період проходження служби, коли військові брали участь у відсічі агресії РФ, зараховують до вислуги років на пільгових умовах (один місяць служби як за три).

Призначають пенсію тільки після звільнення зі служби.

Визначення розміру пенсій військових

Пенсійне забезпечення військових фінансується з держбюджету і становить щонайменше 50% від середньомісячного грошового забезпечення:

військовим, у яких є вислуга 20 років — у 50% від середньомісячного грошового забезпечення за останні два роки служби та по 3% додатково за кожен рік;

у разі звільнення за станом здоров’я за наявності 20 років вислуги — 55% від розміру грошового забезпечення за останні два роки служби та додатково 3% за кожен рік;

за наявності страхового стажу у 25 років і вище, з яких мінімум 12,5 календарних років — служба — у розмірі 50% сум забезпечення та додатково один відсоток за кожен рік стажу понад 25 років;

ті, хто звільняється зі служби через реформування ЗСУ, — у розмірі 50% грошового забезпечення за 20 років вислуги та 3% за кожен додатковий рік, проте не вище 65%.

Водночас, 43 ст. закону визначає, що максимальна пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, котрі втратили працездатність. У 2025 році йдеться про суму у 23,61 тис. гривень.

Раніше ми писали, що військові можуть оформити пенсії з інвалідності. Розмір виплат залежить від грошового забезпечення та причини появи групи інвалідності.

Також повідомлялося, що в Україні для учасників бойових дій передбачені особливі умови. Розмір пенсії залежить від обсягу стажу та зарплати, з якої раніше сплачувались страхові внески.