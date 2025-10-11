Видео
Україна
Видео

Пенсии украинцев, как в ЕС — Гетманцев объяснил, возможно ли это

Пенсии украинцев, как в ЕС — Гетманцев объяснил, возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:24
Гетманцев объяснил, как увеличить пенсии украинцев — что для этого нужно
Пенсионеры идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры часто жалуются на малые выплаты, однако эту ситуацию можно исправить. Для этого нужно изменить формулу, по которой пенсию гражданам начисляют от средней зарплаты за последние три года.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE глава финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Что не так с пенсиями украинцев

По его словам, соотношение зарплаты и пенсии в Украине сейчас находится на уровне менее 30%, тогда как должно быть 40%, как в ЕС. Политик объяснил, что пенсионеры получают мало не потому, что плохо работали или работали "в тени".

"Чем позже человек выходит на пенсию — тем большими будут его выплаты, ведь средняя зарплата растет. Соответственно, пенсию начисляют от средней заработной платы за последние три года, а эта сумма меньше, чем соотношение с твоей личной зарплатой", — рассказал Гетманцев.

Поэтому от этой формулы расчета пенсий нужно отказываться.

Руководитель финансового комитета ВРУ также сообщил, что в Украине есть 10 миллионов пенсионеров, из них 7 миллионов живут за чертой бедности.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут обращаться за перерасчетом пенсионных выплат, если найдены или оформлены дополнительные документы, подтверждающие ранее не учтенный трудовой стаж или заработок. Так, в украинском законодательстве есть как минимум три основания для пересмотра уже назначенных выплат.

Как стало известно ранее, пенсия некоторых украинцев может снизиться. Это произойдет, если они перейдут на полное гособеспечение.

Также мы рассказывали, что части пенсионеров могут предоставлять не всю выплату. Такую ситуацию можно предотвратить.

зарплаты выплаты Даниил Гетманцев деньги пенсионеры пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
