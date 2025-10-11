Гетманцев пояснив, як збільшити пенсії українців — що для цього потрібно

Пенсіонери йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонери часто нарікають на малі виплати, однак цю ситуацію можна виправити. Для цього потрібно змінити формулу, за якою пенсію громадянам нараховують від середньої зарплати за останні три роки.

Про це заявив в етері Новини.LIVE очільник фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Що не так із пенсіями українців

За його словами, співвідношення зарплати й пенсії в Україні наразі перебуває на рівні менше, ніж 30%, тоді як має бути 40%, як в ЄС. Політик пояснив, що пенсіонери отримують мало не тому, що погано працювали або працювали "в тіні.

"Чим пізніше людина виходить на пенсію — тим більшою будуть у неї виплати, адже середня зарплата зростає. Відповідно, пенсію нараховують від середньої заробітної плати за останні три роки, а ця сума є меншою, ніж співвідношення з твоєю особистою зарплатою", — розповів Гетманцев.

Тож від цієї формули розрахунку пенсій потрібно відмовлятися.

Керівник фінансового комітету ВРУ також повідомив, що в Україні є 10 мільйонів пенсіонерів, із них 7 мільйонів живуть за межею бідності.

Нагадаємо, українці можуть звертатися за перерахунком пенсійних виплат, якщо знайдено або оформлено додаткові документи, що підтверджують раніше не врахований трудовий стаж чи заробіток. Так, в українському законодавстві є щонайменше три підстави для перегляду вже призначених виплат.

Як стало відомо раніше, пенсія деяких українців може знизитися. Це станеться, якщо вони перейдуть на повне держзабезпечення.

Також ми розповідали, що частині пенсіонерам можуть надавати не усю виплату. Такій ситуації можна запобігти.