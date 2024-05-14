Пенсии в 2024 году — часть украинцев имеют право на досрочные выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан может получить досрочные пенсии в 2024 году. Такое право в определенных условиях предоставляется многодетным матерям/отцам.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Досрочная пенсия для многодетных матерей в 2024 году

Соответствующее право на назначение досрочной пенсии по возрасту прописано в ст. 115 закона от 9 июля 2003 года № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Досрочную пенсию по возрасту, как правило, назначают женщинам:

имеющим пятерых или более детей, воспитавшим до шестилетнего возраста;

исполнилось 50 лет;

насчитывается не менее 15 лет страхового стажа.

Также, по законодательству, по выбору матери или при условии ее отсутствия, если воспитанием пяти или более детей занимался отец, ему тоже назначается досрочная пенсия по возрасту. Однако требования посерьезнее:

гражданин достиг 55 лет;

есть в наличии стаж не менее 20 лет.

Период ухода неработающей матерью за малыми детьми, однако не дольше, чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 1 января 2004 года включается в страховой стаж работы на основе наличия свидетельства о рождении ребенка.

В то же время с даты 1 января 2004 года период ухода за детьми до достижения трехлетнего возраста относят к стажу матери при условии, если лицо ухаживает за ребенком до достижения трехлетнего возраста, при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения такого возраста.

С 1 января 2005 года соответствующий период относят к стажу по данным реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Документы, необходимые для назначения досрочной пенсии

Гражданам для назначения досрочной пенсии по возрасту необходимо предоставить соответствующие документы:

заявление;

паспорт гражданина;

свидетельство о браке заявителя (если была изменена фамилия);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку и другие документы, где подтверждается страховой стаж;

свидетельство о рождении детей;

паспорт детей (при наличии).

Размер надбавки для многодетных

Согласно пункту шестому статьи первого закона Украины от 1 июня 2000 года № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной матерям, родившим пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста" к размеру пенсионной выплаты назначают надбавку — пенсия за особые заслуги перед Украиной в 35-40% размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от того, сколько есть детей). При этом учитывают также детей, усыновленных в установленном законом порядке.

В случае смерти матери/лишения родительских прав, если воспитанием детей до указанного возраста занимался отец, право на пенсию за особые заслуги будет предоставлено отцу.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым пенсионерам предусмотрены дополнительные выплаты в июне 2024 года. Речь идет о надбавке к пенсионной выплате, которую будут предоставлять ежемесячно гражданам, достигшим определенного возраста.

Также мы писали, что в ходе полномасштабной войны родственники погибших военных имеют право на соответствующую денежную компенсацию. Известно, кто может получить выплаты, каков размер выплат и особенности оформления компенсации в 2024 году.