Пенсии УБД — сколько платят ветеранам

Деньги в руках. Фото: АрміяInform

В Украине участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по возрасту. Законодательство предусматривает для них особые условия, позволяющие завершить трудовую деятельность раньше общего пенсионного возраста.

Это предусмотрено ст. 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В Украине ветераны имеют право на досрочную пенсию по возрасту в соответствии с законодательством:

Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 55 лет при условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 лет.

Женщины могут оформить пенсию в 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 20 лет.

В Украине размер пенсии для участников боевых действий определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Помимо основной пенсии, участники боевых действий получают дополнительные выплаты:

Повышение 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Целевая помощь на жизнь — 40 гривен.

Ежемесячная адресная помощь: предоставляется, если общий размер пенсионных выплат, включая все надбавки и доплаты, не превышает 4 958 гривен.

Как оформить пенсию

Для оформления пенсии участникам боевых действий в Украине необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж (в частности, подтверждение прохождения военной службы).

Справка о заработной плате (денежное довольствие) за период до декабря 2016 года, если данные о зарплате отсутствуют в Реестре застрахованных лиц.

Удостоверение участника боевых действий.

Справка об участии в мероприятиях, связанных с обороной Украины.

Фотография для изготовления пенсионного удостоверения.

Подать заявление можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр ПФУ.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине урегулированы особые условия начисления пенсий и требования к стажу и возрасту военнослужащим. Закон также предусматривает выплаты для сотрудников НАБУ, Службы судебной охраны, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и БЭБ.

Мы также писали, что семьи погибших военных имеют право на пенсионное обеспечение. Однако нередко женщины, которые не состояли в официальном браке, интересуются, имеют ли право на такое обеспечение.