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Пенсії УБД — як оформити та скільки платять

20 листопада 2024 12:46
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсії УБД – скільки платять ветеранам
Гроші в руках. Фото: АрміяInform
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком. Законодавство передбачає для них особливі умови, що дозволяють завершити трудову діяльність раніше загального пенсійного віку.

Це передбачено ст. 115 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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В Україні ветерани мають право на дострокову пенсію за віком відповідно до законодавства:

  • Чоловіки можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років за умови, що їхній страховий стаж становить не менше 25 років.
  • Жінки мають можливість оформити пенсію у 50 років, якщо їхній страховий стаж становить щонайменше 20 років.

В Україні розмір пенсії для учасників бойових дій визначається залежно від тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій отримують додаткові виплати:

  • Підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.
  • Цільова допомога на прожиття — 40 гривень.
  • Щомісячна адресна допомога: надається, якщо загальний розмір пенсійних виплат, включно з усіма надбавками та доплатами, не перевищує 4958 гривень.

Як оформити пенсію

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій в Україні необхідно підготувати такі документи:

  • Паспорт громадянина України.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж (зокрема, підтвердження проходження військової служби).
  • Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) за період до грудня 2016 року, якщо дані про зарплату відсутні в Реєстрі застрахованих осіб.
  • Посвідчення учасника бойових дій.
  • Довідка про участь у заходах, пов’язаних з обороною України.
  • Фотографія для виготовлення пенсійного посвідчення.

Подати заяву можна серез вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні врегульовані особливі умови нарахування пенсій та вимоги до стажу й віку військовослужбовцям. Закон також передбачає виплати для співробітників НАБУ, Служби судової охорони, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби та БЕБ.

Ми також писали, що сім'ї загиблих військових мають право на пенсійне забезпечення. Проте, нерідко жінки, які не перебували в офіційному шлюбі, цікавляться чи мають право на таке забезпечення.

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