Пенсионный фонд может не учесть стаж: какие ошибки лишают украинцев пенсии

Пенсионеры, вывеска Пенсионного фонда. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

При выходе на пенсию или при проверке электронной трудовой книжки украинцы с удивлением обнаруживают, что отдельные периоды работы как-то исчезают из страхового стажа. А это, соответственно, влияет и на право на пенсию, и на её размер.

Где могут скрываться и почему теряются месяцы и даже годы стажа, рассказывает Новини.LIVE.

Проблемы с уплатой ЕСВ

После 2004 года стаж засчитывается только при условии уплаты единого социального взноса.

Типичные ситуации:

если зарплата была небольшой или ставка неполная, а ЕСВ не "добили" до минимального уровня — месяц зачтут не полностью;

если работодатель вообще не уплатил ЕСВ (такое, к сожалению, бывает) — стажа не будет;

если бухгалтер ошибся в коде или фамилии — взносы могут "не привязаться" к человеку.

Фактически ответственность за уплату взносов несет работодатель, однако последствия ложатся на работника.

Неточности в бумажной трудовой книжке

Для периодов до 2004 года основным подтверждением стажа остается трудовая книжка.

Проблемы возникают, если имеются:

различия в написании персональных данных;

нечеткие или отсутствующие печати;

исправления без надлежащего оформления;

отсутствуют реквизиты приказов о приеме на работу или увольнении.

Даже незначительные неточности могут стать основанием для незачисления периода.

Ликвидация предприятий и отсутствие архивов

Если предприятие прекратило деятельность, подтвердить стаж можно только с помощью архивных документов.

Проблема возникает в тех случаях, когда:

документы не были переданы в архив;

или были утеряны.

В таких случаях у Пенсионного фонда нет подтверждения, и этот период может не быть зачтён.

Особенности стажа у ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей распространенной проблемой является отсутствие подтверждения уплаты взносов.

Чаще всего это:

не сохранили квитанции;

были периоды, когда ЕСВ не уплачивался;

или платили нерегулярно.

В результате отдельные месяцы могут "выпасть" из стажа.

Как проверить свой стаж и избежать проблем

Проверка онлайн. Через портал Пенсионного фонда или приложение "Дія" можно просмотреть свой страховой стаж и сумму взносов по каждому месяцу. Оцифровка трудовой книжки. Рекомендуется загрузить данные бумажной трудовой книжки в электронный реестр, чтобы своевременно выявить возможные ошибки. Подтверждающие документы. В случае неточностей следует обратиться к работодателю или в архив для получения справок. Архивные учреждения. Если предприятие ликвидировано, документы могут храниться в государственных архивах. Судебный порядок. Если подтвердить стаж документально невозможно, его можно установить в судебном порядке на основании дополнительных доказательств (показания, расчетные документы и т. п.).

Как сообщали Новини.LIVE, размер пенсии в Украине напрямую зависит не только от страхового стажа, но и от официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы. Именно уровень доходов при жизни, а не количество отработанных лет, является ключевым фактором при расчете выплат, поэтому даже при одинаковом стаже пенсии могут различаться.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут докупить необходимый стаж для выхода на пенсию. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 1 902 гривны в месяц, а право на пенсию в 60 лет имеют граждане, накопившие не менее 33 лет страхового стажа.