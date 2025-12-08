Пенсии в Украине — кому начислят доплаты в более 1 тыс. грн в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинские многодетные женщины имеют право на особые социальные гарантии на пенсии. Речь идет о дополнительной выплате, которая определяется прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, и будет увеличена в 2026 году, согласно новым показателям Государственного бюджета.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на новые данные Госбюджета-2026.

Право многодетных женщин на доплаты

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", дополнительную финансовую поддержку в виде надбавки к ежемесячным выплатам предоставляют многодетным матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста.

Такие женщины наделены правом оформления пенсии с 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Аналогичные условия предусмотрены также для мужчин: если одинокий отец воспитывал детей, то сможет выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

По правилам, время ухода за детьми до трех лет должно засчитываться в страховой стаж. Если соответствующий период произошел до 1 января 2004 года, то для подтверждения стажа надо будет предоставить свидетельство о рождении. Если время пришлось после этой даты, то стаж засчитают на основе права на получение госпомощи по уходу за ребенком в этот период. С 2005 года все сведения о соответствующих периодах вносятся в автоматическом режиме в реестр застрахованных лиц.

Как изменится надбавка к пенсии в 2026 году

Кроме права на досрочную пенсию, многодетным матерям предоставляют специальную доплату. Ее размер составляет от 35% до 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и привязана к количеству детей заявительницы.

В 2025 году прожиточный минимум для такой категории лиц равен 2361 грн, что обеспечивает надбавку от 826 до 944 грн.

Согласно новым показателям, заложенным в бюджет, в 2026 году прожиточный минимум вырастет до 2595 грн, а значит, и размер доплаты повысится до 906-1036 грн. Таким образом, возрастет государственная поддержка многодетных матерей.

Для того, чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию или оформить надбавку, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Надо заранее подготовить пакет документов:

соответствующее заявление;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы с подтверждением стажа;

свидетельства о рождении (на всех детей).

После получения документов Пенсионный фонд проверит информацию и примет решение о назначении выплат.

