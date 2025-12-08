Пенсії в Україні — кому нарахують доплати у понад 1 тис. грн у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українські багатодітні жінки мають право на особливі соціальні гарантії на пенсії. Йдеться про додаткову виплату, яка визначається прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, і буде збільшена у 2026 році, згідно з новими показниками Державного бюджету.

Право багатодітних жінок на доплати

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", додаткову фінансову підтримку у вигляді надбавки до щомісячних виплат надають багатодітним матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

Такі жінки наділені правом оформлення пенсії з 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Аналогічні умови передбачені також для чоловіків: якщо самотній батько виховував дітей, то зможе вийти на пенсію у 55 років за наявності щонайменше 20 років стажу.

За правилами, час догляду за дітьми до трьох років має зараховуватися до страхового стажу. Якщо відповідний період стався до 1 січня 2004 року, то для підтвердження стажу треба буде надати свідоцтво про народження. Якщо час припав після цієї дати, то стаж зарахують на основі права на отримання держдопомоги для догляду за дитиною у цей період. З 2005 року всі відомості про відповідні періоди вносяться в автоматичному режимі до реєстру застрахованих осіб.

Як зміниться надбавка до пенсії у 2026 році

Окрім права на дострокову пенсію, багатодітним матерям надають спеціальну доплату. Її розмір становить від 35% до 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і прив'язана до кількості дітей заявниці.

У 2025 році прожитковий мінімум для такої категорії осіб дорівнює 2361 грн, що забезпечує надбавку від 826 до 944 грн.

Згідно з новими показниками, закладеними до бюджету, у 2026 році прожитковий мінімум зросте до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищиться до 906–1036 грн. Таким чином, зросте державна підтримка багатодітних матерів.

Для того, щоб скористатися правом на дострокову пенсію чи оформити надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Треба заздалегідь підготувати пакет документів:

відповідну заяву;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням стажу;

свідоцтва про народження (на всіх дітей).

Після отримання документів Пенсійний фонд перевірить інформацію та ухвалить рішення про призначення виплат.

