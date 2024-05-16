Пенсии в Украине — оснований для лишения выплат увеличилось в 2024 году

Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году в Украине стало больше оснований для лишения пенсионных выплат граждан. Известно, в каких случаях выплаты пенсий могут прекращаться по законным основаниям.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

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Основания для прекращения начисления пенсий в 2024 году

Как пишет издание, в общей сложности существует пять основных оснований для прекращения выплаты пенсии, которые предусматриваются законом. Так, начисление выплат прекращается в следующих случаях:

в случае выявления факта того, что пенсия была назначена из документов с недостоверными данными;

на период проживания пенсионера за границей;

в случае признания лица пропавшим без вести;

если человек не снимал средства с карты в течение шести месяцев (ранее для финучреждений срок составлял один год);

если получатели пенсии не прошли физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законом.

При этом пенсию можно возобновить, обратившись в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставив информацию для возобновления пенсии.

Прекращение выплат пенсионерам-ВПО

В этом году вернули требование о прохождении физической идентификации пенсионерами со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), полученным до 24 февраля 2022 года. Это должны были сделать до 31 марта этого года, а всего отвели девять месяцев. Государство хотело убедиться, что деньги получают именно те, кому они были назначены.

Однако такое требование выполнили только 228 тысяч пенсионеров, а в некоторых областях идентификацию не прошли около половины таких лиц. В связи с этим в апреле 2024 года выплату пенсионерам, не выполнившим требование по прохождению идентификации, прекратили. Деньги хранятся на расчетных счетах, их перечислят — как только пенсионер пройдет идентификацию.

Дополнительные основания для лишения пенсий

На днях Верховная Рада приняла проект закона №9453, которым устранила ряд существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения украинцев.

Как известно, Россия и Украина вышли из соглашения между странами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. Поэтому граждане, которые часть жизни работали в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, не имели возможности включать это время в стаж в Украине. Это иногда лишало права на назначение пенсии. Законопроект устраняет эти проблемные вопросы.

Согласно ему, в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будут относить работу на Россию после 2014 года.

Кроме того, документ предусматривает дополнение перечня оснований прекращения выплаты пенсий в случае:

временного проживания за границей по заявлениям пенсионеров о прекращении выплаты пенсии;

если лица признаны безвестно отсутствующими или объявленными умершими в установленном законом порядке.

Что еще стоит знать

Напомним, парламент принял законопроект о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей. Теперь будут учитывать стаж украинцев, получившихся за границей.

Также писали, что украинское законодательство предоставляет право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.