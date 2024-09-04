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Пенсионеры получат надбавки в сентябре — кто имеет право на дополнительные выплаты

4 сентября 2024 10:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Доплаты к низким пенсиям — кто получит выплаты в сентябре
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Некоторые украинцы получат специальную доплату к пенсии в сентябре. Это касается тех, кто получает самые низкие пенсионные выплаты.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Эта надбавка предназначена для граждан, проживающих в районах активных или потенциальных боевых действий.

К критериям получения этой надбавки также относятся:

  • пенсия лица менее 3 250 гривен;
  • пенсионер не получал пособия от международных организаций или выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 1 марта 2023 года.

Размер этой надбавки определяется индивидуально как разница между 3 250 гривнами и фактической суммой пенсии. К примеру, если пенсия составляет 3 тысячи гривен, то человек получит доплату в размере 250 гривен.

Как получить выплаты

Прибавка от ООН назначается автоматически, а перечень получателей формируется на основе данных, зафиксированных в соответствующих реестрах.

Отмечено, что данная надбавка будет предоставляться до конца 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, в каких случаях могут сократить выплаты для пожилых людей. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат.

Мы также писали, что правительство Украины установило минимальные размеры пенсий для разных категорий граждан. Размер выплат зависит от нескольких факторов, таких как возраст пенсионера, трудовой стаж и наличие инвалидности.

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